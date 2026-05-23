ТЦК не может требовать личной явки для подачи заявления на отсрочку — суд стал на сторону военнообязанного

Черкасский окружной административный суд рассмотрел дело об обжаловании бездействия комиссии ТЦК и СП, которое не рассмотрело заявление военнообязанного о предоставлении отсрочки от мобилизации, поданное почтой вместе с подтверждающими документами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Черкасский окружной административный суд рассмотрел дело № 580/12731/25 о признании противоправным бездействия комиссии по рассмотрению вопросов предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и обязании рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки.

Спор возник из-за нерассмотрения территориальным центром комплектования и социальной поддержки заявления военнообязанного, поданного по почте вместе с документами, подтверждающими право на отсрочку.

Суд исследовал вопрос обязанности ТЦК и СП рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки и принять по его результатам решение, а также правомерности требования о личном прибытии заявителя для подачи документов.

Суть дела

Военнообязанный, состоящий на воинском учёте, в сентябре 2025 года направил в ТЦК и СП ценным письмом через АО «Укрпочта» заявление о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на основании пункта 3 части 3 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». К заявлению были приложены заверенные копии документов, предусмотренных приложением 5 к постановлению Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года, которые, по мнению заявителя, подтверждали наличие у него права на отсрочку.

В ответ ТЦК и СП письмом сообщил заявителю о необходимости личного прибытия для подачи заявления по форме, определённой приложением 4 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утверждённому постановлением Кабинета Министров Украины №560.

Истец считал такое требование незаконным и отмечал, что Порядок организации и ведения воинского учёта призывников, военнообязанных и резервистов, утверждённый постановлением Кабинета Министров Украины №1487, не содержит требования об обязательном личном прибытии в ТЦК и СП для подачи заявления и документов на отсрочку.

Поскольку на момент обращения в суд заявление фактически не было рассмотрено, а решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки не принималось, военнообязанный обратился в административный суд с требованием признать бездействие комиссии противоправным и обязать её рассмотреть заявление.

Выводы суда

Суд отметил, что в соответствии с частью 7 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» проверка оснований для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва во время мобилизации и её оформление осуществляются территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Суд обратил внимание, что именно на ТЦК и СП возложена обязанность решать вопросы предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации, а перечень лиц, имеющих право на отсрочку, определённый статьёй 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», является исчерпывающим.

Также суд проанализировал положения постановления Кабинета Министров Украины №560 и указал, что комиссия после получения заявления и подтверждающих документов обязана рассмотреть их в установленный срок, оценить законность оснований для предоставления отсрочки и принять соответствующее решение — о предоставлении отсрочки либо о мотивированном отказе.

Суд подчеркнул, что пункт 60 Порядка №560 прямо предусматривает обязанность комиссии рассмотреть заявление и документы в течение семи дней со дня их поступления, а решение комиссии оформляется протоколом и должно быть доведено до сведения заявителя.

Оценивая действия ответчика, суд отметил, что субъект властных полномочий не может уклоняться от принятия решения, относящегося к его исключительной компетенции.

Суд установил, что ответчик не предоставил доказательств рассмотрения заявления военнообязанного и не принял ни решения о предоставлении отсрочки, ни мотивированного отказа в её предоставлении.

Отдельно суд подчеркнул, что Порядок №1487 не предусматривает обязанности личного прибытия в ТЦК и СП для подачи заявления и документов на отсрочку от призыва во время мобилизации, а потому требование о личной явке не может быть основанием для нерассмотрения заявления по существу.

Суд пришёл к выводу, что отсутствие надлежащим образом оформленного решения свидетельствует о противоправном бездействии комиссии.

В то же время суд не удовлетворил требование о непосредственном предоставлении отсрочки, поскольку вопрос оценки оснований и принятия решения относится к компетенции соответствующей комиссии ТЦК и СП.

По результатам рассмотрения дела суд признал противоправным бездействие комиссии в части нерассмотрения заявления о предоставлении отсрочки и обязал ответчика рассмотреть заявление военнообязанного, принять обоснованное решение и уведомить заявителя о результатах рассмотрения. Также суд взыскал в пользу истца судебный сбор.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.