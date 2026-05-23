В Украине отмечают День морпехов: какие еще праздники приходятся на 23 мая

В Украине чествуют военнослужащих морской пехоты и отмечают День героев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

23 мая в Украине чествуют военнослужащих морской пехоты Военно-морских сил ВСУ. День морской пехоты посвящён бойцам, которые выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях и участвуют в защите страны во время полномасштабной войны.

До 2018 года профессиональный праздник морпехов отмечали 16 ноября. Эта дата была установлена в 2014 году указом исполняющего обязанности президента Александра Турчинова — в честь первого принятия присяги украинскими морскими пехотинцами в 1992 году.

Позже дату изменили указом президента Петра Порошенко. С тех пор День морской пехоты ежегодно отмечают 23 мая. Именно в этот день в 1918 году гетман Павел Скоропадский подписал указ о создании первой бригады морской пехоты в составе военно-морских сил Украинской Народной Республики.

Также 23 мая в Украине традиционно отмечают День героев — памятную дату, посвящённую всем борцам за независимость государства.

В этот день вспоминают украинских защитников разных эпох — от казаков и сечевых стрельцов до воинов Армии УНР, УПА и современных военных, погибших в войне против России или во время Революции Достоинства.

Кроме того, сегодня в мире отмечают Всемирный день меланомы, Всемирный день дизайна интерьера и День дизайнера интерьеров, а также Всемирный день спортивной борьбы.

По церковному календарю верующие в этот день почитают апостола Симона Зилота и Киево-Братскую икону Божией Матери.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.