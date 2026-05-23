В Україні відзначають День морпіхів: які ще свята припадають на 23 травня

В Україні вшановують військовослужбовців морської піхоти та відзначають День героїв.

23 травня в Україні вшановують військовослужбовців морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ. День морської піхоти присвячений бійцям, які виконують бойові завдання на найскладніших напрямках та беруть участь у захисті країни під час повномасштабної війни.

До 2018 року професійне свято морпіхів відзначали 16 листопада. Цю дату встановили у 2014 році указом виконувача обов’язків президента Олександра Турчинова — на честь першого складання присяги українськими морськими піхотинцями у 1992 році.

Пізніше дату змінили указом президента Петра Порошенка. Відтоді День морської піхоти щороку відзначають 23 травня. Саме цього дня у 1918 році гетьман Павло Скоропадський підписав указ про створення першої бригади морської піхоти у складі військово-морських сил Української Народної Республіки.

Також 23 травня в Україні традиційно відзначають День героїв — пам’ятну дату, присвячену всім борцям за незалежність держави.

У цей день згадують українських захисників різних епох — від козаків та січових стрільців до воїнів Армії УНР, УПА та сучасних військових, які загинули у війні проти Росії або під час Революції Гідності.

Крім того, сьогодні у світі відзначають Всесвітній день меланоми, Всесвітній день дизайну інтер’єру та День дизайнера інтер’єрів, а також Всесвітній день спортивної боротьби.

За церковним календарем віряни цього дня вшановують апостола Симона Зилота та Києво-Братську ікону Божої Матері.

