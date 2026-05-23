В Україні відзначають День морпіхів: які ще свята припадають на 23 травня

10:01, 23 травня 2026
В Україні вшановують військовослужбовців морської піхоти та відзначають День героїв.
фото: inshe.tv
23 травня в Україні вшановують військовослужбовців морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ. День морської піхоти присвячений бійцям, які виконують бойові завдання на найскладніших напрямках та беруть участь у захисті країни під час повномасштабної війни.

До 2018 року професійне свято морпіхів відзначали 16 листопада. Цю дату встановили у 2014 році указом виконувача обов’язків президента Олександра Турчинова — на честь першого складання присяги українськими морськими піхотинцями у 1992 році.

Пізніше дату змінили указом президента Петра Порошенка. Відтоді День морської піхоти щороку відзначають 23 травня. Саме цього дня у 1918 році гетьман Павло Скоропадський підписав указ про створення першої бригади морської піхоти у складі військово-морських сил Української Народної Республіки.

Також 23 травня в Україні традиційно відзначають День героїв — пам’ятну дату, присвячену всім борцям за незалежність держави.

У цей день згадують українських захисників різних епох — від козаків та січових стрільців до воїнів Армії УНР, УПА та сучасних військових, які загинули у війні проти Росії або під час Революції Гідності.

Крім того, сьогодні у світі відзначають Всесвітній день меланоми, Всесвітній день дизайну інтер’єру та День дизайнера інтер’єрів, а також Всесвітній день спортивної боротьби.

За церковним календарем віряни цього дня вшановують апостола Симона Зилота та Києво-Братську ікону Божої Матері.

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Прокурорам заборонять представляти громадян у судах — уряд пропонує змінити закон про прокуратуру

Уряд пропонує суттєво обмежити представницькі повноваження прокуратури та виключити можливість представляти інтереси громадян у судах.

Нотаріуси не можуть приймати е-картку платника податків з Дії, попри її запровадження: цифрова процедура досі не врегульована

Попри цифровізацію держпослуг, використання е-картки платника податків у нотаріальних діях досі викликає питання через неузгодженість законодавства.

Недопустимість автоматичного висновку про злочинне походження майна без доведення фактів в практиці ЄСПЛ

Майно не може вважатися злочинним лише через підозри, а держава зобов’язана довести фактичну основу походження майна

В Україні можуть послабити обмеження на виконання судових рішень проти ТЦК під час війни

Під час воєнного стану частина судових рішень в Україні не виконується через зупинення виконавчих дій щодо військових і державних органів.

Рада суддів звернулась до КСУ з проханням терміново розглянути питання щодо обмеження суддівської винагороди

Рада суддів України офіційно звернулася до Конституційного Суду України з вимогою терміново розглянути справи щодо законності бюджетних обмежень, які впливають на фінансову незалежність суддів.

