Коли госпіталізація не звільняє військового від відповідальності за неприбуття до частини — рішення суду

Соснівський районний суд м. Черкаси розглянув справу щодо притягнення військовослужбовця до адміністративної відповідальності за неприбуття до місця служби після відпустки та пояснив, чи звільняє госпіталізація від відповідальності за ч. 3 ст. 172-11 КУпАП.

Соснівський районний суд міста Черкаси розглянув справу № 712/5540/26 про притягнення військовослужбовця до адміністративної відповідальності за неприбуття з відпустки до місця служби в умовах особливого періоду. Суд також вирішив питання щодо розстрочки сплати призначеного штрафу.

Суть справи

Суд встановив, що 21 лютого 2026 року черговим шостої навчальної роти навчального батальйону тимчасового навчального пункту було виявлено факт неприбуття військовослужбовця після завершення відпустки. Станом на 11:00 того ж дня військовослужбовець до Головного центру підготовки особового складу не прибув, а зв’язок із ним був відсутній, оскільки телефон залишався вимкненим.

Після повернення 12 березня 2026 року військовослужбовець повідомив, що у період з 20 лютого по 9 березня перебував на стаціонарному лікуванні, що підтверджувалося виписним епікризом. Водночас до моменту повернення жодних доповідей щодо перебування у медичному закладі він не подавав. Крім того, за період з 10 по 11 березня 2026 року документів, які б підтверджували поважні причини його відсутності, надано не було.

За цим фактом було проведено службове розслідування. Суд дійшов висновку, що військовослужбовець порушив вимоги статей 11, 16, 128 та 241 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України в умовах особливого періоду.

У судовому засіданні військовослужбовець визнав свою вину.

Рішення суду

Суд зазначив, що вина особи підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, матеріалами службового розслідування, витягами з наказів, поясненнями, рапортами, медичними документами, службовою та медичною характеристиками, а також іншими матеріалами справи.

Оцінивши зібрані докази та обставини справи, суд визнав військовослужбовця винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 172-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та призначив адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 8500 гривень.

Суд також врахував, що особа є військовослужбовцем, а тому відповідно до пункту 12 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» була звільнена від сплати судового збору.

Окремо суд розглянув клопотання про розстрочку виконання постанови. У рішенні зазначено, що відповідно до частини другої статті 301 КУпАП відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється у порядку, встановленому законом, а питання, пов’язані з виконанням постанови, відповідно до статті 304 КУпАП вирішуються органом або посадовою особою, які винесли постанову.

Суд також послався на статтю 33 Закону України «Про виконавче провадження», згідно з якою за наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, сторона має право звернутися до суду із заявою про відстрочку або розстрочку виконання рішення.

З урахуванням наведеного суд задовольнив клопотання про розстрочку виконання постанови та розстрочив сплату штрафу строком на п’ять місяців рівними частинами по 1700 гривень щомісяця. Суд також зазначив, що у разі відстрочки виконання постанови перебіг строку давності зупиняється до завершення строку відстрочки відповідно до статті 303 КУпАП.

