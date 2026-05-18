  1. Публікації
  2. / В Україні

Прокурорам заборонять представляти громадян у судах — уряд пропонує змінити закон про прокуратуру

12:00, 18 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд пропонує суттєво обмежити представницькі повноваження прокуратури та виключити можливість представляти інтереси громадян у судах.
Прокурорам заборонять представляти громадян у судах — уряд пропонує змінити закон про прокуратуру
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тривалий час в правозастосовній практиці існувала невідповідність профільного законодавства про прокуратуру статті 131-1 Конституції України. Якщо Основний Закон чітко окреслює межі діяльності прокуратури, то норми Закону України «Про прокуратуру» залишали простір для широкого правового маневру.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Рішенням Другого сенату Конституційного Суду України від 3 грудня 2025 року окремі приписи абзацу першого частини третьої статті 23 Закону «Про прокуратуру» були визнані неконституційними. А саме норми, які надають прокуророві можливість здійснювати представництво інтересів держави в суді у зв’язку з нездійсненням або неналежним здійсненням захисту цих інтересів органом державної влади. КСУ дійшов висновку, що прокуратура не може підміняти собою органи державної влади або місцевого самоврядування, які мають самостійно захищати державні інтереси у судах.

Законодавча ініціатива

Уряд пропонує нову редакцію статті 23, яка перетворює прокурора з наглядача на активного учасника судового процесу з чітко обмеженими повноваженнями. Новий законопроєкт № 15253  пропонує позбавити прокурорів права представляти інтереси громадян у судах та впроваджує фільтр виключності для захисту держави.

Головна зміна законопроєкту — повне виключення функції представництва інтересів громадян прокурором. Така функція не передбачена статтею 131-1 Конституції України, однак продовжує зберігатися у профільному законі, створюючи уявлення про ширші повноваження прокуратури.

Крім того, запроваджується принцип виключності, відповідно до якого представництво інтересів держави прокурором можливе лише у випадках, прямо визначених законом, а не за власною ініціативою чи розсудом.

Також пропонується обмежити можливість самостійного пошуку інформації про порушення. Прокурору забороняється ініціювати такі дії поза межами випадків, передбачених законом, за винятком проваджень щодо необґрунтованих активів.

Документ також передбачає термінологічну уніфікацію: замість розмитого поняття «державні компанії» пропонується чітко розмежувати юридичних осіб публічного та приватного права.

Документ також спрямований на уточнення процесуального статусу прокурора у представницьких спорах, наближаючи його до статусу сторони процесу та підсилюючи принципи рівності сторін і змагальності.

Виключні підстави для представництва

Законопроєкт встановлює перелік виключних випадків, коли прокурор має право вийти в суд:

  • загроза або порушення фундаментальних національних інтересів;
  • порушення інтересів держави щодо об’єктів власності Українського народу або майна під особливою державною охороною;
  • відсутність уповноваженого органу, який може захистити інтереси держави в суді;
  • порушення інтересів держави самим органом влади, що мав би їх захищати;
  • колізія повноважень між органами влади щодо такого захисту;
  • заподіяння шкоди державі кримінальним правопорушенням;
  • виявлення порушень інтересів держави під час кримінального чи адміністративного провадження;
  • звернення державного органу, який не може самостійно подати позов;
  • справи про необґрунтовані активи та їх стягнення в дохід держави.

Прокурор зобов’язаний обґрунтувати наявність підстав для представництва, а після їх підтвердження судом отримує процесуальні права відповідної сторони у справі. Якщо порушення інтересів держави допущене органом влади або відсутній суб’єкт, уповноважений захищати ці інтереси, прокурор виступає в суді як позивач.

Окремо врегульовано справи щодо необґрунтованих активів. Представництво держави у таких провадженнях здійснюють прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а в окремих випадках — прокурори Офісу Генерального прокурора відповідно до норм Цивільного процесуального кодексу. Для доведення необґрунтованості активів прокурор отримує спеціальний доступ до державних інформаційних систем, реєстрів і баз даних, а також може залучати кваліфікованих експертів і спеціалістів, у тому числі іноземних, для оцінки вартості таких активів і збору доказів.

Процесуальні права та обмеження

Законопроєкт також визначає процесуальні інструменти прокурора для збору доказів. Зокрема, передбачено право надсилати запити до органів влади та юридичних осіб із прискореним строком відповіді — протягом п’яти робочих днів (у разі значного обсягу інформації строк може бути продовжено до 20 днів), отримувати прямий доступ до державних реєстрів та автоматизованих баз даних, брати письмові пояснення від посадових осіб і громадян за їхньою згодою, а також залучати експертів, у тому числі іноземних, для підготовки фахових висновків на договірній основі.

Законопроєкт також визначає сфери, у яких прокурор не може здійснювати представництво інтересів держави. Йдеться, зокрема, про виборчий процес і референдуми, діяльність Верховної Ради України та Президента України, функціонування медіа й політичних партій, а також діяльність організацій професійного самоврядування — зокрема адвокатури, нотаріату та громадських об’єднань. Такі обмеження покликані запобігти надмірному втручанню правоохоронних органів у політичну систему та гарантувати свободу слова і незалежність інституцій громадянського суспільства.

Прийняття законопроєкту має привести законодавство про прокуратуру у відповідність до Конституції України та міжнародних зобов’язань держави. За нової запропонованої моделі прокурор виступатиме своєрідним державним адвокатом і втручатиметься у судові спори лише у виняткових випадках, коли звичайні механізми захисту інтересів держави не працюють. Передбачається, що нові правила можуть запрацювати з 1 січня 2027 року. У разі їхнього впровадження прокурори повинні будуть у кожному випадку обґрунтовувати необхідність своєї участі у суді, доводячи наявність підстав для представництва інтересів держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура законопроект уряд прокурор Кабінет Міністрів України Україна

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Прокурорам заборонять представляти громадян у судах — уряд пропонує змінити закон про прокуратуру

Уряд пропонує суттєво обмежити представницькі повноваження прокуратури та виключити можливість представляти інтереси громадян у судах.

У Фінляндії суддів зможуть звільняти лише за рішенням суду, а зворотне зниження пенсійного віку заборонять

Фінляндія пропонує закріпити в Конституції заборону зворотного зниження пенсійного віку суддів як додаткову гарантію їхньої незалежності.

Чи можна змінити графік роботи без згоди працівника у воєнний час: що каже Верховний Суд

Воєнний стан дозволив роботодавцям оперативно змінювати режим роботи, однак навіть під час війни такі рішення не можуть бути свавільними.

БПЛА та РЕБ для Нацгвардії і поліції закуповуватиме Агенція оборонних закупівель: що змінює новий урядовий експеримент

Уряд запускає новий експеримент: до жовтня 2027 року Нацгвардія, Нацполіція та ДПС закуповуватимуть БПЛА та РЕБ через Агенцію оборонних закупівель Міноборони

Україна готує масштабну реформу залізниці: попри зауваження, Комітет підтримав інтеграцію до європейського залізничного простору

Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт, що запроваджує нові правила безпеки, сертифікації та конкуренції на ринку залізничних перевезень.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]