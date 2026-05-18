  1. В Україні

Для ФОПів і юридичних осіб готують нові ліміти на операції через три місяці

10:36, 18 травня 2026
Після запровадження лімітів для фізичних осіб банки готують розширення обмежень і на бізнес-сегмент.
Банківська спільнота на тому тижні, 14 травня, підписала оновлену редакцію Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Раніше, у 2025 році, банки уже запровадили ліміти на перекази між фізичними особами — від 50 до 100 тисяч гривень на місяць, а клієнтів розділили на «високий» рівень ризику та «середній» і «низький». Такі обмеження банки пояснювали боротьбою з так званими «дропами», фінансовими мулами та схемами з відмивання коштів.

Як пояснили в Асоціації український банків, оновлений Меморандум спрямований на уніфікацію ринкових практик фінансового моніторингу, зокрема у частині виявлення та протидії використанню так званих «дропів», через яких можуть здійснюватися незаконні фінансові операції та обслуговування тіньового сектору економіки.

Що ж передбачає оновлений Меморандум

Згідно документу, для деяких ФОПів вводяться додаткові інструменти моніторингу, а саме запроваджуються окремі ліміти:

  • Для новостворених ФОП та самозайнятих осіб або тих, що відновлюють діяльність після тривалої паузи.
  • Для юридичних осіб, для яких за результатами належної перевірки виявлено більше ніж два критерія «компанії-оболонки».

Обмеження планують вводити у два етапи

З серпня 2026 року ліміти становитимуть, тобто через три. Місяці з дати підписання змін до Меморандуму:

  • для ФОП 1 групи — до 600 тисяч гривень на місяць;
  • для ФОП 2 та 3 груп — до 3 мільйонів гривень;
  • для юридичних осіб — до 5 мільйонів гривень.

Через шість місяців, вз листопада 2026 року ліміти планують знизити:

  • для ФОП 1 групи — до 400 тисяч гривень;
  • для ФОП 2 та 3 груп — до 1 мільйона гривень;
  • для юридичних осіб — до 2 мільйонів гривень.

Для інших клієнтів ФОП або ФО, які провадять незалежну професійну діяльність, а також для клієнтів-юридичних осіб відбуватиметься моніторинг ділової активності клієнта по рахунках у відповідності до власного ризик-орієнтованого підходу.

