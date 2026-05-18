ПФУ не зарахував колгоспний стаж за 1985–1999 роки та період безробіття через записи чорнилом іншого кольору: що вирішив суд

Дніпропетровський окружний адміністративний суд розглянув справу № 160/2378/26 за позовом громадянина до Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області щодо оскарження відмови у призначенні пенсії за віком.

Позивач просив визнати протиправним та скасувати рішення Пенсійного фонду від 6 листопада 2025 року №046850014848, яким йому було відмовлено у призначенні пенсії через недостатній страховий стаж, а також зобов’язати Пенсійний фонд повторно розглянути заяву про призначення пенсії із зарахуванням періодів роботи в колгоспі та отримання допомоги по безробіттю.

Обставини справи

Позивач звернувся до органу Пенсійного фонду після досягнення 60-річного віку із заявою про призначення пенсії за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Рішенням Пенсійного фонду від 6 листопада 2025 року йому було відмовлено у призначенні пенсії з мотивів недостатності страхового стажу. За розрахунками відповідача, страховий стаж позивача становив 25 років 5 місяців 9 днів при необхідних 32 роках.

Пенсійний фонд не зарахував до страхового стажу періоди роботи в колгоспі з 18 травня 1985 року по 27 листопада 1989 року та з 15 грудня 1989 року по 15 грудня 1999 року, а також період отримання допомоги по безробіттю з 6 липня 2003 року по 31 березня 2004 року.

Підставою для неврахування періодів роботи в колгоспі стала відсутність у трудовій книжці інформації про встановлення та відпрацювання мінімуму вихододнів. Період отримання допомоги по безробіттю не був зарахований через те, що наказ про припинення виплати, на думку відповідача, був дописаний чорнилом іншого кольору.

Позивач зазначав, що відповідні записи у трудовій книжці наявні, а відмова у зарахуванні цих періодів до страхового стажу є незаконною та порушує його право на пенсійне забезпечення.

Позиція та висновки суду

Суд зазначив, що відповідно до статті 24 Закону №1058-IV страховий стаж за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку визначається на підставі документів та у порядку, передбаченому законодавством, яке діяло раніше. До 1 січня 2004 року трудовий стаж автоматично зараховується як страховий стаж за умови підтвердження періодів роботи записами у трудовій книжці.

Суд звернув увагу, що статтею 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення» визначено: основним документом, який підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Додаткові документи можуть вимагатися лише у разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.

Також суд навів положення постанови Ради Міністрів СРСР від 21 квітня 1975 року №310 «Про трудові книжки колгоспників», згідно з якою трудова книжка колгоспника є основним документом про трудову діяльність членів колгоспу, а відповідальність за її правильне ведення покладається на уповноважених осіб колгоспу.

Дослідивши трудову книжку позивача, суд встановив, що вона містить усі необхідні записи щодо спірних періодів роботи. При цьому відсутність відомостей про відпрацювання мінімуму вихододнів не може бути підставою для незарахування всього періоду роботи в колгоспі.

Суд послався на правові висновки Верховного Суду, викладені у постановах від 4 вересня 2018 року у справі №423/1881/17 та від 29 березня 2019 року у справі №548/2056/16-а, відповідно до яких недоліки у заповненні трудової книжки не можуть бути підставою для неврахування відповідного періоду роботи при обчисленні стажу для призначення пенсії.

Крім того, суд зазначив, що відповідальність за ведення, облік та зберігання трудових книжок покладається на роботодавця. Відтак порушення правил заповнення трудової книжки не може мати негативних наслідків для працівника та впливати на його право на пенсійне забезпечення.

Суд також дійшов висновку, що відмова у зарахуванні періоду отримання допомоги по безробіттю через те, що наказ про припинення виплати був дописаний чорнилом іншого кольору, є протиправною.

За результатами розгляду справи суд визнав протиправним та скасував рішення Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області від 6 листопада 2025 року №046850014848 про відмову у призначенні пенсії.

Суд зобов’язав Пенсійний фонд зарахувати до страхового стажу позивача періоди роботи в колгоспі з 18 травня 1985 року по 27 листопада 1989 року, з 15 грудня 1989 року по 15 грудня 1999 року, а також період отримання допомоги по безробіттю з 6 липня 2003 року по 31 березня 2004 року та повторно розглянути заяву про призначення пенсії з урахуванням правової оцінки, наданої судом.

Суд також стягнув на користь позивача судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 1331,20 грн за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо таку скаргу не буде подано.

