  1. В Україні

Дощі та грози накриють Україну 18 травня: де потеплішає до +26

08:30, 18 травня 2026
У Києві та області сьогодні очікуються дощі й мінлива хмарність.
В Україні у понеділок, 18 травня, очікується нестійка погода з дощами та локальними грозами. Попри опади, у деяких регіонах температура підніметься до +26°C.

За прогнозом синоптиків, по всій країні буде хмарно з періодичними проясненнями. У більшості областей пройдуть помірні дощі, місцями можливі грози. Лише на сході істотних опадів не прогнозують.

У ранкові години туман спостерігатиметься подекуди на сході та південному сході країни, а також у Закарпатті й Карпатському регіоні.

Вітер переважно північно-західного напрямку, швидкістю 5–10 м/с.

Денна температура повітря коливатиметься в межах +18…+23°C, а у східних областях потеплішає до +26°C.

У Києві та на Київщині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Протягом дня очікуються короткочасні дощі, місцями можлива гроза. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Температура по області вдень становитиме +18…+23°C, у Києві — близько +19…+21°C.

Україна прогноз погоди

