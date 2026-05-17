Терапевт, психіатр, хірург: кого потрібно пройти на ВЛК та де взяти направлення

Військово-лікарська комісія є обов’язковою процедурою під час мобілізації, укладення контракту та проходження служби, а направлення на ВЛК можуть видавати ТЦК, Центри рекрутингу ЗСУ або командири військових частин.

Військово-лікарська комісія — це спеціальна медична комісія, яка оцінює стан здоров’я громадян та ухвалює рішення щодо їхньої можливості проходити військову службу. Під час дії воєнного стану проходження такого медогляду стало невід’ємною частиною мобілізаційних процедур і формування особового складу Сил оборони України.

Для проходження комісії обов’язково потрібно отримати направлення. Його можуть видавати:

керівники ТЦК та СП;

очільники Центрів рекрутингу ЗСУ;

командири військових частин — для чинних військовослужбовців.

Сьогодні військовозобов’язані можуть оформити електронне направлення дистанційно через застосунок «Резерв+». Для цього потрібно відкрити розділ «Сервіси», обрати пункт «Направлення на ВЛК», заповнити необхідну форму та надіслати заявку. Після перевірки документ має з’явитися в особистому кабінеті користувача.

Завдяки цьому звертатися особисто до ТЦК для отримання направлення вже не обов’язково. Однак скористатися електронною послугою можна лише за умови, що медичний огляд проходитиме у ВЛК за місцем військового обліку.

Військовослужбовці можуть оформити паперове направлення через застосунок «Армія+», подавши цифровий рапорт. Для цього необхідно мати медичний висновок або рекомендацію лікаря про необхідність проходження ВЛК.

При цьому повістка та направлення на ВЛК — це різні документи. Повістка зобов’язує з’явитися до ТЦК для уточнення облікових даних або проведення мобілізаційних заходів. Направлення ж є офіційною підставою для проходження медичного огляду — наприклад, під час мобілізації, укладення контракту чи вступу до військового навчального закладу.

Перед проходженням ВЛК рекомендується заздалегідь підготувати медичні документи та результати обстежень. Зокрема, варто взяти результати аналізів крові та сечі, тести на ВІЛ, сифіліс, гепатити B і C, електрокардіограму та інші наявні медичні висновки.

Якщо аналізи ще не здані, бажано не вживати їжу протягом 4–8 годин до огляду, щоб результати медичних досліджень були максимально точними.

Основним етапом є обхід лікарів. До стандартного складу ВЛК входять:

терапевт;

хірург;

невролог;

психіатр;

офтальмолог;

отоларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

За потреби людину можуть направити до інших спеціалістів або призначити додаткові обстеження — МРТ, КТ чи стаціонарне лікування, якщо виявлені захворювання потребують детальнішої діагностики.

Для військовозобов’язаних ВЛК працюють при районних, міських та обласних ТЦК і зазвичай розміщуються у комунальних медичних закладах. Фактично люди проходять звичайний медичний огляд, результати якого використовують для ухвалення рішення щодо можливості проходження військової служби.

Для чинних військовослужбовців функціонують гарнізонні ВЛК при військових госпіталях, де медогляд можна пройти амбулаторно.

Також діють госпітальні ВЛК у військово-медичних установах та окремих державних і комунальних лікарнях, де комісію проходять під час лікування у стаціонарі.

Якщо у медзакладі, де лікується військовослужбовець, немає власної ВЛК, туди можуть направити виїзну комісію.

Після лікування у стаціонарі військовослужбовець, який отримав висновок ВЛК та перебував у відпустці для лікування до 30 днів, наприкінці такої відпустки має повторно пройти медичний огляд. Це необхідно для ухвалення рішення про продовження лікування або визначення остаточної придатності до служби.

Направлення на повторний огляд також може видати ТЦК. При цьому законодавство дозволяє надавати відпустку для лікування не більше двох разів поспіль.

