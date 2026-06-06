Податкова пояснила, як підприємствам осіб з інвалідністю користуватися пільгою з ПДВ під час воєнного стану

Податкова служба роз’яснила порядок застосування пільг з ПДВ для підприємств громадських об’єднань осіб з інвалідністю.

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Підприємства та організації, створені громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, зберігають право на застосування пільги з податку на додану вартість навіть у випадках, коли строк дії відповідного дозволу закінчився під час воєнного стану.

Чинне законодавство передбачає, що дозволи на користування податковими пільгами, строк дії яких сплив у період дії воєнного стану, вважаються продовженими на весь період його дії, а також на два календарні квартали після його припинення або скасування.

Пільга поширюється на операції з постачання товарів та послуг, які безпосередньо виробляються або надаються підприємствами й організаціями, заснованими громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю.

Водночас закон встановлює винятки, на які звільнення від ПДВ не поширюється. Зокрема, йдеться про послуги у сфері лотерей та розважальних ігор, а також окремі посередницькі операції, що здійснюються за договорами комісії, поруки, доручення або довірчого управління без переходу права власності.

Для користування податковою пільгою підприємство повинно відповідати визначеним критеріям. Зокрема, працівники з інвалідністю, які працюють за основним місцем роботи, мають становити не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників, а витрати на оплату їхньої праці — не менше 25 відсотків загального фонду оплати праці.

У разі невиконання встановлених законодавством вимог підприємство втрачає право на пільговий режим оподаткування, а податкові зобов’язання підлягають нарахуванню на загальних підставах із застосуванням передбачених фінансових санкцій.

Податкова служба рекомендує підприємствам регулярно перевіряти відповідність установленим критеріям та належним чином оформлювати документи, необхідні для безперешкодного застосування податкових пільг.

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