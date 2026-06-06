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Налоговая объяснила, как предприятиям лиц с инвалидностью пользоваться льготой по НДС во время военного положения

21:42, 6 июня 2026
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Налоговая служба разъяснила порядок применения льгот по НДС для предприятий общественных объединений лиц с инвалидностью.
Налоговая объяснила, как предприятиям лиц с инвалидностью пользоваться льготой по НДС во время военного положения
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Предприятия и организации, созданные общественными объединениями лиц с инвалидностью, сохраняют право на применение льготы по налогу на добавленную стоимость даже в случаях, когда срок действия соответствующего разрешения истек во время действия военного положения.

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Действующее законодательство предусматривает, что разрешения на пользование налоговыми льготами, срок действия которых закончился в период военного положения, считаются продленными на весь период его действия, а также на два календарных квартала после его прекращения или отмены.

Льгота распространяется на операции по поставке товаров и услуг, которые непосредственно производятся или предоставляются предприятиями и организациями, учрежденными общественными объединениями лиц с инвалидностью.

Вместе с тем законодательство устанавливает ряд исключений, на которые освобождение от НДС не распространяется. В частности, речь идет об услугах в сфере лотерей и развлекательных игр, а также об отдельных посреднических операциях, осуществляемых по договорам комиссии, поручительства, поручения или доверительного управления без перехода права собственности.

Для применения налоговой льготы предприятие должно соответствовать установленным критериям. В частности, количество работников с инвалидностью, работающих по основному месту работы, должно составлять не менее 50 процентов среднеучетной численности штатных работников, а расходы на оплату их труда — не менее 25 процентов общего фонда оплаты труда.

В случае несоблюдения требований законодательства предприятие утрачивает право на льготный режим налогообложения, а налоговые обязательства подлежат начислению на общих основаниях с применением предусмотренных финансовых санкций.

Налоговая служба рекомендует предприятиям регулярно проверять соответствие установленным критериям и надлежащим образом оформлять документы, необходимые для беспрепятственного применения налоговых льгот.

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