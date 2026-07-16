  1. В Украине

Оплату ремонта автомобиля взяла на себя страховая компания: нужно ли предприятию начислять НДС

23:52, 16 июля 2026 74
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Предприятие сохраняет право на налоговый кредит, но одновременно должно начислить налоговые обязательства по НДС.
Оплату ремонта автомобиля взяла на себя страховая компания: нужно ли предприятию начислять НДС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Получение страхового возмещения в виде оплаты ремонта автомобиля непосредственно станции технического обслуживания не освобождает плательщика НДС от выполнения налоговых обязанностей. Если ремонт транспортного средства оплачивает страховая компания напрямую исполнителю работ, предприятие все равно имеет право включить сумму НДС в налоговый кредит, но одновременно должно начислить налоговые обязательства в соответствии с пунктом 198.5 Налогового кодекса Украины. Такое разъяснение следует из норм налогового законодательства относительно операций по страхованию и ремонту транспортных средств.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Страховая выплата не является объектом налогообложения НДС

В соответствии с Законом Украины «О страховании», страхователем является лицо, которое заключило договор страхования со страховщиком или является страхователем в соответствии с законодательством. Страховая выплата (страховое возмещение) — это денежные средства, которые страховщик выплачивает при наступлении страхового случая согласно условиям договора страхования или требованиям законодательства.

При этом подпункт 196.1.3 Налогового кодекса Украины предусматривает, что операции по предоставлению услуг страхования, сострахования или перестрахования, которые осуществляют лицензированные страховщики, а также связанные с ними услуги страховых агентов и брокеров не являются объектом налогообложения НДС.

Кто составляет налоговую накладную при ремонте автомобиля

Услуги по ремонту транспортного средства, в соответствии с подпунктом «б» пункта 185.1 статьи 185 Налогового кодекса Украины, являются объектом налогообложения НДС.

Поэтому предприятие, которое выполняет ремонт автомобиля и является плательщиком НДС, обязано:

  • составить налоговую накладную на заказчика услуг, то есть на предприятие — владельца автомобиля;
  • зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) в сроки, установленные Налоговым кодексом.

Налоговый кодекс также устанавливает, что на дату возникновения налоговых обязательств плательщик НДС должен составить налоговую накладную в электронной форме с использованием квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи и зарегистрировать ее в ЕРНН.

Возникает ли право на налоговый кредит

Независимо от того, что денежные средства за ремонт предприятие фактически не получало, а страховая компания перечислила их непосредственно исполнителю ремонта, предприятие имеет право включить сумму НДС в налоговый кредит.

Такое право предусмотрено пунктом 198.1 Налогового кодекса Украины, согласно которому к налоговому кредиту относятся суммы НДС, уплаченные или начисленные при приобретении товаров, услуг или необоротных активов.

Основанием для формирования налогового кредита является надлежащим образом составленная и зарегистрированная в ЕРНН налоговая накладная.

Почему необходимо начислить налоговые обязательства по пункту 198.5 НКУ

В то же время включение суммы НДС в налоговый кредит не означает, что на этом налоговые последствия завершаются.

В соответствии с пунктом 198.5 статьи 198 Налогового кодекса Украины плательщик налога обязан начислить налоговые обязательства и составить сводную налоговую накладную, если приобретенные товары, услуги или необоротные активы используются в не облагаемых НДС операциях или в операциях, не являющихся хозяйственной деятельностью.

В ситуации, когда ремонт транспортного средства оплачивает не само предприятие, а страховая компания, предприятие:

  • включает сумму НДС в налоговый кредит на основании зарегистрированной налоговой накладной;
  • в том же отчетном периоде определяет налоговые обязательства по НДС по правилам пункта 198.5 Налогового кодекса Украины.

Вывод

Если страховая компания перечисляет денежные средства за ремонт автомобиля непосредственно исполнителю работ, предприятие не теряет права на налоговый кредит по полученным ремонтным услугам. В то же время из-за того, что оплату осуществил страховщик, а не само предприятие, плательщик НДС должен в том же отчетном периоде начислить налоговые обязательства в соответствии с пунктом 198.5 Налогового кодекса Украины. Именно такой порядок применяется к операциям, когда страховое возмещение используется для оплаты ремонта транспортного средства напрямую исполнителю услуг.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги автомобиль

Популярные новости

Имеет ли совершеннолетний сын погибшего военнослужащего право на выплату без статуса иждивенца: что решил суд

Имеет ли совершеннолетний сын погибшего военнослужащего право на выплату без статуса иждивенца: что решил суд

13:32, 16 июля 2026 3k
Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство

16:02, 16 июля 2026 2k
Рада уволила министра обороны Михаила Федорова и главу МИД Андрея Сибига

Рада уволила министра обороны Михаила Федорова и главу МИД Андрея Сибига

16:19, 16 июля 2026 2k
Парламент поддержал назначение Дениса Маслова министром юстиции

Парламент поддержал назначение Дениса Маслова министром юстиции

16:10, 16 июля 2026 2k
Для работников аппаратов судов ввели повышающие коэффициенты к окладам

Для работников аппаратов судов ввели повышающие коэффициенты к окладам

17:14, 16 июля 2026 1k
Зеленский раскрыл, какую должность предложат министру экономики Соболеву

Зеленский раскрыл, какую должность предложат министру экономики Соболеву

15:31, 16 июля 2026 1k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Перезагрузка ГБР и merit-based прокуратура: Комитет одобрил унифицированную Антикоррупционную стратегию

Новая стратегия предлагает прозрачные конкурсы с участием международных экспертов с решающим голосом для назначения руководства ГБР, ВСП и ВККС.

Возражения против определения следственного судьи во время подготовительного производства обязательны к рассмотрению: разбор решения КСУ

Определение сроков на ознакомление со делом без права на апелляцию: что решил Конституционный Суд.

Бывшим гражданам Украины хотят разрешить вернуть паспорт без переезда и экзаменов

Законопроект №15410 устраняет пробелы, возникшие после введения института множественного гражданства и устанавливает упрощенный порядок возобновления гражданства для определенных категорий лиц.

ВСП требует от адвокатуры провести съезд для избрания двух членов Совета

В Высшем совете правосудия заявили, что отсутствие адвокатов в составе Совета угрожает работе органа.

Прокурора Луганской спецпрокуратуры Олега Погрибного уволили за связи с фигурантом дела и ложь в декларации добропорядочности

ВСП уволил прокурора Олега Погрибного за внеслужебные связи и недостоверную декларацию добропорядочности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]