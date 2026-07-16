Оплату ремонта автомобиля взяла на себя страховая компания: нужно ли предприятию начислять НДС

Предприятие сохраняет право на налоговый кредит, но одновременно должно начислить налоговые обязательства по НДС.

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Получение страхового возмещения в виде оплаты ремонта автомобиля непосредственно станции технического обслуживания не освобождает плательщика НДС от выполнения налоговых обязанностей. Если ремонт транспортного средства оплачивает страховая компания напрямую исполнителю работ, предприятие все равно имеет право включить сумму НДС в налоговый кредит, но одновременно должно начислить налоговые обязательства в соответствии с пунктом 198.5 Налогового кодекса Украины. Такое разъяснение следует из норм налогового законодательства относительно операций по страхованию и ремонту транспортных средств.

Страховая выплата не является объектом налогообложения НДС

В соответствии с Законом Украины «О страховании», страхователем является лицо, которое заключило договор страхования со страховщиком или является страхователем в соответствии с законодательством. Страховая выплата (страховое возмещение) — это денежные средства, которые страховщик выплачивает при наступлении страхового случая согласно условиям договора страхования или требованиям законодательства.

При этом подпункт 196.1.3 Налогового кодекса Украины предусматривает, что операции по предоставлению услуг страхования, сострахования или перестрахования, которые осуществляют лицензированные страховщики, а также связанные с ними услуги страховых агентов и брокеров не являются объектом налогообложения НДС.

Кто составляет налоговую накладную при ремонте автомобиля

Услуги по ремонту транспортного средства, в соответствии с подпунктом «б» пункта 185.1 статьи 185 Налогового кодекса Украины, являются объектом налогообложения НДС.

Поэтому предприятие, которое выполняет ремонт автомобиля и является плательщиком НДС, обязано:

составить налоговую накладную на заказчика услуг, то есть на предприятие — владельца автомобиля;

зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) в сроки, установленные Налоговым кодексом.

Налоговый кодекс также устанавливает, что на дату возникновения налоговых обязательств плательщик НДС должен составить налоговую накладную в электронной форме с использованием квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи и зарегистрировать ее в ЕРНН.

Возникает ли право на налоговый кредит

Независимо от того, что денежные средства за ремонт предприятие фактически не получало, а страховая компания перечислила их непосредственно исполнителю ремонта, предприятие имеет право включить сумму НДС в налоговый кредит.

Такое право предусмотрено пунктом 198.1 Налогового кодекса Украины, согласно которому к налоговому кредиту относятся суммы НДС, уплаченные или начисленные при приобретении товаров, услуг или необоротных активов.

Основанием для формирования налогового кредита является надлежащим образом составленная и зарегистрированная в ЕРНН налоговая накладная.

Почему необходимо начислить налоговые обязательства по пункту 198.5 НКУ

В то же время включение суммы НДС в налоговый кредит не означает, что на этом налоговые последствия завершаются.

В соответствии с пунктом 198.5 статьи 198 Налогового кодекса Украины плательщик налога обязан начислить налоговые обязательства и составить сводную налоговую накладную, если приобретенные товары, услуги или необоротные активы используются в не облагаемых НДС операциях или в операциях, не являющихся хозяйственной деятельностью.

В ситуации, когда ремонт транспортного средства оплачивает не само предприятие, а страховая компания, предприятие:

включает сумму НДС в налоговый кредит на основании зарегистрированной налоговой накладной;

в том же отчетном периоде определяет налоговые обязательства по НДС по правилам пункта 198.5 Налогового кодекса Украины.

Вывод

Если страховая компания перечисляет денежные средства за ремонт автомобиля непосредственно исполнителю работ, предприятие не теряет права на налоговый кредит по полученным ремонтным услугам. В то же время из-за того, что оплату осуществил страховщик, а не само предприятие, плательщик НДС должен в том же отчетном периоде начислить налоговые обязательства в соответствии с пунктом 198.5 Налогового кодекса Украины. Именно такой порядок применяется к операциям, когда страховое возмещение используется для оплаты ремонта транспортного средства напрямую исполнителю услуг.

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