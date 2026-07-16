Перезагрузка ГБР и merit-based прокуратура: Комитет одобрил унифицированную Антикоррупционную стратегию

Новая стратегия предлагает прозрачные конкурсы с участием международных экспертов с решающим голосом для назначения руководства ГБР, ВСП и ВККС.

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Комитет по вопросам антикоррупционной политики сделал шаг к унификации законодательства. Напомним, что на рассмотрении парламента находилось три варианта Антикоррупционной стратегии: основной № 15230, правительственный № 15230-1 и альтернативный № 15230-2. Каждый из этих документов претендовал на роль базовой стратегии, которая должна определить вектор движения Украины в ЕС и НАТО.

После длительных дискуссий профильный комитет определился относительно Антикоррупционной стратегии на 2026–2030 годы. Компромисс был необходим не только для продолжения реформы, но и для выполнения условий Ukraine Facility и получения финансирования от ЕС.

Решение комитета было единогласным: вместо трех проектов на рассмотрение Верховной Рады выносится доработанный и объединенный законопроект № 15230-д.

Формула «Д»: что вошло в объединенный документ?

Проект № 15230-д стал результатом ежедневной двухмесячной работы НАПК, комитета и международных экспертов. Главное изменение по сравнению с предыдущими версиями — максимальное соответствие бенчмаркам ЕС по кластеру «Основы», подтвержденным в июне 2026 года.

В документ включили:

Реформу назначения Генерального прокурора

Процедура должна стать прозрачной и основанной на заслугах (merit-based). Во время заседания Комитета возникла дискуссия относительно глубины реформы.

Председатель комитета Анастасия Радина настаивала на введении полноценного конкурсного отбора Генерального прокурора. Она отметила, что хотя сейчас в зале парламента нет достаточной поддержки для этой модели, она будет подавать соответствующие правки ко второму чтению.

Отдельные проекты стратегии № 15230 предусматривали привлечение конкурсной комиссии, которая должна предоставлять рекомендации Президенту Украины относительно потенциальных кандидатов.

На данный момент Комитет решил оставить в документе общую формулировку о прозрачности.

Реформа предусматривает не только изменение процедуры назначения, но и унормирование увольнения. В Стратегии планируется законодательно определить четкие основания для выражения недоверия Генеральному прокурору Верховной Радой.

Должны быть четко прописаны основания для внесения представления об увольнении с административной должности, чтобы минимизировать риски неформального давления.

Процедура должна соответствовать Совместному заявлению руководства Европейской комиссии и Правительства Украины от 11 декабря 2025 года.

Параллельно с реформой должности Генпрокурора, Комитет поддержал возобновление проведения конкурсов на должности прокуроров Офиса Генерального прокурора и областных прокуратур. Также планируется усиление роли органов прокурорского самоуправления в отборе ключевых кадров.

Перезагрузка ГБР

Реформа Государственного бюро расследований в рамках Антикоррупционной стратегии является одним из самых обсуждаемых «европейских бенчмарков». Это не просто изменения, а полномасштабное «перезагрузка» институции.

Относительно ГБР в объединенную Стратегию решили добавить введение законодательно определенной процедуры отбора, основанной на заслугах. Она будет включать проверку добропорядочности и профессионализма при участии независимых экспертов, назначенных международными донорами.

В конкурсной комиссии по избранию Директора ГБР независимые эксперты будут иметь решающий голос. Это положение было предметом дискуссий (правительственный проект предлагал ограничить их влияние), но Комитет поддержал редакцию, которая дословно соответствует европейским бенчмаркам.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», участие международных экспертов в конкурсных комиссиях по отбору руководства Государственного бюро расследований, Национальной полиции и органов судейского управления — вопрос довольно неопределенный.

Вопрос участия международных экспертов в формировании государственных органов с решающим правом голоса уже является предметом конституционного спора.

Сейчас Конституционный Суд Украины рассматривает конституционное представление 56 народных депутатов относительно соответствия Конституции ряда положений законов, регулирующих деятельность ключевых государственных институций. В частности, оспариваются нормы законов о Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Высшем антикоррупционном суде, НАБУ, НАПК, САП, Государственном бюро расследований, Счетной палате, а также отдельные положения Таможенного кодекса Украины.

Также в Стратегию решили добавить обязательную аттестацию персонала. Предусмотрено проведение обязательной периодической аттестации всего персонала ГБР на предмет добропорядочности и профессионального соответствия. К этому процессу будут привлекать представителей общественности и международных партнеров.

Внедряется система периодического внешнего аудита деятельности Бюро. Важно, что негативное заключение такого аудита официально признается основанием для досрочного увольнения руководства ГБР.

Стратегия требует четкого фокусирования ГБР на расследовании пыток, незаконных задержаний и других служебных преступлений в сфере правосудия. Для этого планируется развить аналитическую способность органа и перейти к планированию по европейской системе SOCTA.

Судебная реформа

Судебная реформа стала одним из самых дискуссионных вопросов заседания, поскольку она непосредственно привязана к европейским бенчмаркам кластера «Основы».

Комитет согласовал включение положений, соответствующих требованиям ЕС, а именно усовершенствование отбора судей Верховного Суда. Процедура должна стать более прозрачной и базироваться на принципах меритократии.

Также предусмотрен усовершенствованный процесс открытого конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

К формированию ВСП и ВККС будут временно привлекаться независимые эксперты, делегированные международными партнерами, которые будут иметь право голоса при отборе.

Кроме того, закреплен принцип, согласно которому все вакантные должности в органах судейского управления должны замещаться в сроки, обеспечивающие их непрерывное функционирование.

АРМА: от исключения до центрального блока

Интересным моментом стало то, что в первоначальном проекте НАПК вопросы деятельности Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) почти не были освещены. Во время заседания 15 июля было принято решение добавить целый блок по АРМА, который включает:

Эффективность системы управления активами.

Полную реализацию реестра арестованных активов (чтобы видеть всю судьбу актива и статистику).

Механизмы контроля за задолженностью по договорам управления, что на сегодняшний день считается достаточно болезненным вопросом, учитывая долг в 121,4 млн грн по 11 договорам на момент отчета.

Таможня и Налоговая: разграничение функций

Комитет поддержал позицию относительно исключения положений о предоставлении таможне правоохранительных функций.

Юридическая логика здесь понятна: чтобы избежать дублирования юрисдикции с Бюро экономической безопасности и предотвратить модель, где один орган является и сервисным, и карательным.

В сфере налогообложения Стратегия фокусируется на автоматизации: блокировка налоговых накладных должна стать прозрачной, а принцип «молчаливого согласия» в случае пропуска сроков рассмотрения документов налоговой — нормой.

Конфликт интересов и «Мнимый конфликт»

Стратегия предлагает новое для украинского права понятие «мнимый конфликт интересов».

Это ситуация, когда у стороннего наблюдателя создается впечатление влияния частного интереса, хотя его нет.

Хотя ГНЭУ (Главное научно-экспертное управление) усматривает в этом риски правовой неопределенности, комитет оставил это положение как инструмент воспитания добропорядочности. Также НАПК получает исключительную компетенцию по разъяснениям по вопросам конфликта интересов, в частности для судей, что уже вызвало дискуссию о независимости судебной ветви.

Публичный мониторинг

Вместо размытых отчетов вводится трехуровневая система: проблема — ожидаемый результат — мероприятие.

Важным изменением, предложенным депутатами, является создание публичного интерфейса информационной системы мониторинга. Это позволит гражданам в реальном времени видеть, привело ли выполненное на 100% мероприятие к реальному решению проблемы.

Во время заседания было подчеркнуто, что закон должен гарантировать не просто наличие внутренней системы мониторинга НАПК, а публичный онлайн-дашборд.

Антикоррупционный комитет рекомендовал принять за основу унифицированный проект Антикоррупционной стратегии на 2026–2030 годы № 15230-д. На кону не только вступление в ЕС, но и получение около 400 млн евро в рамках программы Ukraine Facility. Процесс переходит в фазу сессионного рассмотрения, где скорость должна сочетаться с качеством.

Одновременно с утверждением Стратегии будут наработаны изменения в профильный Закон «О предотвращении коррупции» относительно механизмов координации и мониторинга. Проект № 15230-д будет проголосован быстро из-за финансового давления Ukraine Facility. Однако настоящая юридическая дискуссия развернется вокруг Государственной антикоррупционной программы (ГАП), которую Кабмин должен утвердить в течение 6 месяцев после закона. Программа должна содержать конкретные фамилии ответственных, средства и дедлайны, которые заставят систему работать не «на бумаге», а на результат.

На данный момент «Судебно-юридическая газета» ожидает официального обнародования полного текста объединенного проекта № 15230-д на сайте Верховной Рады и продолжает внимательно следить за развитием событий в профильных рабочих группах.

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