Битва за антикоррупционную реформу: выполнит ли Верховная Рада требования ЕС относительно конкурсов в ГБР и реформы прокуратуры

Украина стоит перед выбором модели антикоррупционного развития на следующие пять лет: на рассмотрении парламента два альтернативных проекта Стратегии 2026–2030.

Украина переходит к решающему этапу формирования антикоррупционной политики на следующее пятилетие. Как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрированы альтернативные видения Антикоррупционной стратегии 2026–2030. Параллельно с проектом, предоставленным Председателем Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики, Кабинет Министров также одобрил и передал на рассмотрение Верховной Рады правительственный проект № 15230-1 «О принципах государственной антикоррупционной политики на 2026–2030 годы».

Эти документы должны определить вектор развития государства на следующие пять лет, что является критически важным для выполнения условий Ukraine Facility и реализации Дорожной карты в сфере верховенства права. Однако первые аналитические отзывы указывают на наличие серьезных расхождений между ожиданиями международных партнеров и содержанием правительственных предложений.

Оба законопроекта базируются на наработках Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), работа над которыми продолжалась около двух лет с привлечением более 130 экспертов. Документы охватывают более 140 идентифицированных проблем и предлагают около 400 стратегических результатов.

Среди них — судоустройство и статус судей, прокуратура и правопорядок, оборона, строительство и инфраструктура, энергетика, налоговая и таможенная сферы, а также земельные отношения и недропользование.

Цифровизация и институциональная состоятельность

Раздел I обоих проектов посвящен сквозным элементам антикоррупционной системы. Ключевой акцент делается на цифровизации как главном инструменте минимизации человеческого фактора.

Стратегия предусматривает расширение круга субъектов декларирования на должностных лиц госкомпаний (>50% акций государства) и членов исполкомов местных советов. Планируется полный автоматизированный перенос данных из реестров в черновики деклараций.

В процедуре защиты обличителей планируется имплементация Директивы ЕС 2019/1937, модернизация Единого портала сообщений и внедрение системы вознаграждений.

Планируется также нормирование понятий «мнимый», «потенциальный» и «реальный» конфликт интересов, а также сужение обязанности передачи корпоративных прав только для тех лиц, где это действительно несовместимо с должностью.

Расхождения: Кабинет Министров против Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики

Несмотря на общую базу, между правительственной и парламентской версиями уже наметилась линия разлома. НАПК выражает надежду на конструктивную дискуссию, которая позволила бы принять Стратегию в «максимально амбициозной редакции», совместно согласованной всеми ключевыми сторонами этого процесса.

Анализ законопроектов показал несколько расхождений.

Реформа ГБР и Национальной полиции: требования к конкурсам

Одним из наиболее ожидаемых блоков является реформа органов правопорядка, указанная в Стратегии как проблема 2.2.7. Оба проекта признают, что действующее регулирование отбора руководителей в ГБР и Нацполиции содержит риски непрозрачных назначений.

Законопроекты предусматривают внедрение меритократической модели отбора руководителей Национальной полиции и Государственного бюро расследований. Ключевой новацией является привлечение в конкурсные комиссии независимых международных экспертов.

Депутатский проект устанавливает жесткий стандарт — внедрение прозрачной процедуры отбора на должность руководителя Национальной полиции Украины и Директора Государственного бюро расследований (ГБР) с привлечением независимых экспертов, делегированных международными партнерами, которые имеют решающий голос. Это рассматривается как предохранитель от назначения лояльных, а не профессиональных кадров.

Правительство, в свою очередь, соглашается на конкурсную основу для руководителей в центральных и территориальных органах полиции на основе профессионализма и добропорядочности. Однако правительственная версия ограничивает влияние международных экспертов, не предоставляя им такого радикального инструмента как решающий голос в отборе руководства ГБР.

В то же время обе редакции поддерживают усиление этического контроля в прокуратуре, в частности через проведение тайных проверок добропорядочности и дальнейшую цифровизацию уголовного производства.

Автономия САП

Также отличия касаются и автономии Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Депутатский проект предлагает предоставить руководителю САП право самостоятельно открывать производства в отношении народных депутатов и осуществлять процессуальные действия без согласования с Генеральным прокурором. Кроме того, проектом 15230 предусматривается право руководителя САП осуществлять любые следственные и процессуальные действия по делам, подследственным НАБУ, без привлечения Генерального прокурора.

Правительственная версия предусматривает более ограниченный подход. Хотя она также предполагает усиление автономии САП, в частности в вопросах запросов на экстрадицию и создания совместных следственных групп, она не содержит радикальных положений относительно полной независимости от Генпрокурора при открытии производств против народных депутатов. Правительственный подход оставляет определенные рычаги контроля за руководителем Офиса Генерального прокурора.

Основным камнем преткновения стали вопросы, касающиеся независимости ключевых институтов юстиции. Правительственный вариант документа содержит определенные регрессивные положения по сравнению с первоначальными договоренностями.

Такие исключения выглядят особенно тревожными с учетом резонансного характера производств в отношении высокопоставленных чиновников, в которых вопрос процессуальной независимости имеет принципиальное значение.

Своевременное и качественное принятие Стратегии является не просто внутренним вопросом, а международным обязательством Украины. От того, какой подход поддержит парламент, будет зависеть модель антикоррупционной системы — более автономная или интегрированная в общую иерархию органов прокуратуры.

Принятие Антикоррупционной стратегии на 2026–2030 годы должно стать актом подтверждения необратимости европейского курса Украины. «Судебно-юридическая газета» внимательно следит за развитием событий вокруг этих законопроектов.

