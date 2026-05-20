Государство не может оправдывать неисполнение судебных решений отсутствием средств — ВС

Коллаж: SUD.UA

В Верховном Суде рассказали о гарантиях исполнения судебных решений как о предохранителе от произвола. Как отметила судья ВС, понятие «произвол» в соответствии с практикой ЕСПЧ означает действия за пределами надлежащего закона, то есть действия, которые формально могут опираться на определенные нормы, но по сути выходят за пределы предсказуемого, законного и справедливого правового порядка, охватываемого принципом верховенства права. Именно эта категория, по мнению судьи, является центральной для понимания проблематики справедливого исполнения судебных решений.

В ВС подчеркнули, что судопроизводство не завершается вынесением решения, оно завершается лишь тогда, когда решение реально исполнено. Любое уклонение от исполнения судебного решения, любое превышение полномочий или уклонение от их осуществления в этом процессе является потенциальным проявлением произвола и подрывает саму идею справедливого правосудия.

Таким образом, в Верховном Суде выделили несколько фундаментальных конституционных гарантий, которые формируют правовую основу защиты от произвола в исполнительном производстве.

Первой является принцип верховенства права (ст. 8 Конституции Украины). Он требует, чтобы деятельность исполнителей, как государственных, так и частных, подчинялась исключительно праву, а сами законы соответствовали критериям справедливости.

Вторая — обязательность судебного решения (ст. 129-1 Конституции Украины), являющаяся неотъемлемой составляющей обеспечения права на справедливый суд. Ирина Фаловская отметила, что государство обязано обеспечивать исполнение решений не только против частных лиц, но и несет позитивную обязанность исполнять решения, вынесенные против него самого. В решении ЕСПЧ по делу «Юрий Николаевич Иванов против Украины» (2009 год) суд прямо указал, что государство не может оправдывать неисполнение судебных решений отсутствием средств в бюджете. Такое оправдание само по себе является потенциальным проявлением произвола.

Третьей гарантией является ст. 19 Конституции Украины, которая определяет пределы допустимого для государственных органов: исполнителю разрешено лишь то, что прямо предусмотрено законом. Любое выход за пределы предоставленных полномочий является произволом независимо от цели или намерений.

Этот принцип применяла Большая Палата ВС в недавнем постановлении от 8 апреля 2026 года по делу № 127/6664/14-ц. По обстоятельствам дела начальник департамента Государственной исполнительной службы самостоятельно, без заявления взыскателя, совершил действия в исполнительном производстве. ВП ВС квалифицировала это как превышение полномочий, поскольку Закон Украины «Об исполнительном производстве» не предоставляет должностным лицам ГИС права осуществлять проверку исполнительного производства по собственной инициативе. Самостоятельная инициатива должностного лица Департамента ГИС по совершению действий в исполнительном производстве выходит за пределы предоставленных законом полномочий и является проявлением ultra vires («за пределами полномочий»).

В свою очередь Верховный Суд играет роль в формировании единых стандартов исполнительного производства, поскольку ВС является институциональным гарантом предсказуемости и последовательности правоприменения.

Отдельного внимания заслуживает постановление ВП ВС от 10 сентября 2025 года по делу № 367/252/24. В нем сформирован вывод, что:

государственный или частный исполнитель может обращаться в суд с иском об оспаривании фраудаторных сделок должника;

исполнитель может также заявлять требования об определении доли должника в совместном имуществе;

исполнитель действует исключительно в интересах взыскателя, а не должника;

исполнитель имеет служебный, а не личный интерес в исполнении судебного решения.

В ВС отметили, что этот вывод является проявлением институционального доверия общества к исполнителям и расширения их роли в обеспечении реального исполнения решений.

В постановлении от 5 декабря 2024 года по делу № 824/131/23 Кассационный гражданский суд в составе ВС рассмотрел вопрос конфликта интересов между частными исполнителями. Исполнитель, которому поступил исполнительный лист, вернул его взыскателю без рассмотрения, сославшись на то, что взыскателем по делу является другой частный исполнитель. Верховный Суд признал такие действия незаконными. Наличие конфликта интересов является основанием не для возврата документа, а для самоотвода с одновременным разъяснением взыскателю его права передать дело другому исполнителю или в ГИС. Исполнитель обязан обосновывать каждое свое решение нормой закона и не имеет права подменять закон собственным усмотрением.

Кроме того, существует Закон от 7 апреля 2026 года № 4833-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка исполнения судебных решений, решений других органов и цифровизации отдельных этапов исполнительного производства» (вступает в силу 23 октября 2026 года).

Его цель — превратить исполнение решения из длительного бюрократического процесса в автоматизированный алгоритм. Ключевой инструмент предотвращения произвола здесь — минимизация человеческого фактора: алгоритм одинаков для всех, а исполнение решения становится неизбежным.

Также изменения в ГПК Украины и ХПК Украины, которые уже вступили в силу, обязывают истца указывать реквизиты для получения средств еще на стадии подачи иска: это сокращает путь от судебного решения до реального взыскания средств.

Таким образом, цифровизация выступает техническим предохранителем от произвола, а Верховный Суд — правовым.

Отдельно существуют проблемы с исполнением решений о взыскании алиментов в условиях войны. Они возникают прежде всего из-за того, что значительная часть должников является военнослужащими. Исполнители оказываются в правовой коллизии: с одной стороны — интересы ребенка, с другой — объективная невозможность ежемесячно получать от воинских частей документы о доходах для перерасчета.

В одном из дел, которое недавно рассматривала коллегия судей КГС ВС (постановление от 1 апреля 2026 года по делу № 204/4411/24), суд отказал матери в удовлетворении жалобы на бездействие исполнителя, поскольку анализ автоматизированной системы исполнительного производства показал, что исполнитель действовал в рамках закона и осуществлял перерасчеты алиментов надлежащим образом. Претензии матери в целом касались не действий исполнителя, а порядка предоставления информации воинской частью.

