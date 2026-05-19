  В Украине

На Закарпатье врач продал мужчинам удаленные у других пациентов камни, чтобы те получили отсрочку от мобилизации

22:36, 19 мая 2026
На Закарпатье уролог за деньги предлагал военнообязанным избежать призыва по состоянию здоровья, а чтобы обман выглядел максимально убедительно, врач передал мужчине реальный камень, который ранее удалил из мочевыводящих путей другой пациентки — женщины с тяжелой онкологической патологией. Военнообязанный должен был предъявить этот биоматериал во время диагностики как собственный, чтобы искусственно подтвердить диагноз.

Схему разоблачили правоохранители. Как сообщили в Закарпатской областной прокуратуре, было задокументировано два эпизода передачи взятки непосредственно в служебном кабинете медика: сначала он получил 100 долларов США как аванс за подготовку документов, а затем еще 300 долларов США за «камень» и финальное оформление подозреваемым истории болезни, которая давала право на получение отсрочки.

Врачу инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

