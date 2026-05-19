Споры, возникающие в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины: анализ судебной практики

Во время рассмотрения некоторых дел судом принимались во внимание предоставленные должниками доказательства наличия форс-мажорных обстоятельств, вызванных военной агрессией РФ, и принимались решения о полном или частичном отказе в удовлетворении исков либо об уменьшении штрафных санкций и пени.

Восточный апелляционный хозяйственный суд осуществил анализ судебной практики по спорам, возникающим в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

В частности, систематизированы и обобщены правовые выводы, изложенные в судебных решениях судов Восточного апелляционного округа и Верховного Суда, относительно возмещения убытков, причиненных вооруженной агрессией российской федерации, а также признания форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

