В Минобороны ускорили награждение раненых военнослужащих медалью «За ранение»

С марта 2026 года темпы награждения военнослужащих медалью «За ранение» выросли в несколько раз.

Министерство обороны сообщило об активизации процесса награждения военнослужащих ведомственной медалью «За ранение» и существенном ускорении обработки соответствующих документов.

Как отметили в оборонном ведомстве, с марта 2026 года наблюдается положительная динамика в сфере награждения раненых военнослужащих. Внедренные новые подходы к обработке документов позволили сократить сроки оформления наград и обеспечить более оперативное вручение наград.

По данным ведомства, сейчас за неделю награждается почти столько военнослужащих, сколько раньше получали медаль «За ранение» в течение месяца. Таким образом, процесс оформления и вручения наград ускорился в несколько раз.

В Минобороны отметили, что вопрос награждения находится под постоянным контролем, а обработка документов продолжается непрерывно. Цель — максимально полное обеспечение наградами всех военнослужащих, имеющих на них право.

Что такое медаль «За ранение»

Медаль «За ранение» — ведомственная награда Министерства обороны Украины, которая вручается за боевые ранения, полученные при защите государства. Награда учреждена в 2019 году.

Кто имеет право на награду

Медаль предусмотрена для военнослужащих Вооруженных сил Украины, получивших легкое или тяжелое ранение непосредственно во время боевых действий. К ним также приравниваются травмы и увечья, полученные в плену.

Кроме действующих военнослужащих, медаль могут получить лица, уволенные в запас или в отставку, которые получили ранения во время прохождения службы, но не были отмечены ранее.

