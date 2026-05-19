  1. В Украине

В Минобороны ускорили награждение раненых военнослужащих медалью «За ранение»

21:29, 19 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
С марта 2026 года темпы награждения военнослужащих медалью «За ранение» выросли в несколько раз.
В Минобороны ускорили награждение раненых военнослужащих медалью «За ранение»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны сообщило об активизации процесса награждения военнослужащих ведомственной медалью «За ранение» и существенном ускорении обработки соответствующих документов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отметили в оборонном ведомстве, с марта 2026 года наблюдается положительная динамика в сфере награждения раненых военнослужащих. Внедренные новые подходы к обработке документов позволили сократить сроки оформления наград и обеспечить более оперативное вручение наград.

По данным ведомства, сейчас за неделю награждается почти столько военнослужащих, сколько раньше получали медаль «За ранение» в течение месяца. Таким образом, процесс оформления и вручения наград ускорился в несколько раз.

В Минобороны отметили, что вопрос награждения находится под постоянным контролем, а обработка документов продолжается непрерывно. Цель — максимально полное обеспечение наградами всех военнослужащих, имеющих на них право.

Что такое медаль «За ранение»

Медаль «За ранение» — ведомственная награда Министерства обороны Украины, которая вручается за боевые ранения, полученные при защите государства. Награда учреждена в 2019 году.

Кто имеет право на награду

Медаль предусмотрена для военнослужащих Вооруженных сил Украины, получивших легкое или тяжелое ранение непосредственно во время боевых действий. К ним также приравниваются травмы и увечья, полученные в плену.

Кроме действующих военнослужащих, медаль могут получить лица, уволенные в запас или в отставку, которые получили ранения во время прохождения службы, но не были отмечены ранее.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные военнослужащие Минобороны

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Военнослужащие получили право на командировку в ключевые государственные органы во время военного положения

Владимир Зеленский обновил подход к кадровой политике в государственных органах: военнослужащие получают приоритет в замещении должностей в Офисе Президента, СНБО и региональных администрациях.

Правительство повысило гранты для бизнеса до 2,5 млн гривен и изменило правила их получения

Кабмин принял постановление, которым обновлен механизм государственной грантовой поддержки бизнеса и утвержден новый Порядок предоставления грантов на открытие или масштабирование собственного дела.

Большая Палата ВС решит, можно ли взыскивать миллионные долги за электроэнергию на ВОТ

ВС поставил под сомнение возможность использования данных коммерческого учета, сформированных на ВОТ, для взыскания задолженности за небалансы электроэнергии.

ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание для судьи Людмилы Салтан, которую ВАКС осудил за взятку

ВСП не удовлетворил жалобу судьи, изменив лишь юридическую аргументацию решения.

Верховный Суд объяснил, как рассчитать средний заработок за время задержки расчета при увольнении

Верховный Суд актуализировал формулу расчета компенсаций за несвоевременную индексацию денежного обеспечения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]