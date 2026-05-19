  1. В мире

США ввели масштабные санкции против Ирана — в списке танкеры и валютная биржа

21:49, 19 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Министерство финансов США расширило санкционный список, заявив о борьбе с «теневым флотом» и финансовыми схемами Тегерана.
США ввели масштабные санкции против Ирана — в списке танкеры и валютная биржа
Фото: rbc.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против более чем 50 организаций, среди которых нефтяные танкеры и иранская валютная биржа, в рамках усилий по усилению давления на Исламскую Республику и попыток повлиять на переговорный процесс, в частности по вопросам, связанным с Ираном и международными торговыми маршрутами. Об этом сообщает Bloomberg.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Министерство финансов США во вторник объявило о внесении в санкционный список биржи Amin Exchange и связанных с ней сетей компаний. По данным ведомства, структура способствовала проведению иностранных транзакций на сотни миллионов долларов для лиц и организаций из Ирана, находящихся под санкциями.

Отмечается, что ряд связанных компаний базируется в Китае, Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах. Помимо финансовых структур, под ограничения попали также 19 судов, которые, по данным США, входили в так называемый «теневой флот» и использовались для транспортировки иранской нефти.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ведомство продолжает «системно ликвидировать теневую банковскую систему и теневой флот Тегерана», и призвал финансовые учреждения быть внимательными к схемам, которые могут использоваться для обхода международных ограничений.

Администрация президента Дональда Трампа, как отмечается, усиливает санкционное давление в рамках стратегии, направленной на то, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров, в рамках кампании «Экономическая ярость».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США санкции Иран

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Военнослужащие получили право на командировку в ключевые государственные органы во время военного положения

Владимир Зеленский обновил подход к кадровой политике в государственных органах: военнослужащие получают приоритет в замещении должностей в Офисе Президента, СНБО и региональных администрациях.

Правительство повысило гранты для бизнеса до 2,5 млн гривен и изменило правила их получения

Кабмин принял постановление, которым обновлен механизм государственной грантовой поддержки бизнеса и утвержден новый Порядок предоставления грантов на открытие или масштабирование собственного дела.

Большая Палата ВС решит, можно ли взыскивать миллионные долги за электроэнергию на ВОТ

ВС поставил под сомнение возможность использования данных коммерческого учета, сформированных на ВОТ, для взыскания задолженности за небалансы электроэнергии.

ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание для судьи Людмилы Салтан, которую ВАКС осудил за взятку

ВСП не удовлетворил жалобу судьи, изменив лишь юридическую аргументацию решения.

Верховный Суд объяснил, как рассчитать средний заработок за время задержки расчета при увольнении

Верховный Суд актуализировал формулу расчета компенсаций за несвоевременную индексацию денежного обеспечения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]