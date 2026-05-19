США ввели масштабные санкции против Ирана — в списке танкеры и валютная биржа

Министерство финансов США расширило санкционный список, заявив о борьбе с «теневым флотом» и финансовыми схемами Тегерана.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против более чем 50 организаций, среди которых нефтяные танкеры и иранская валютная биржа, в рамках усилий по усилению давления на Исламскую Республику и попыток повлиять на переговорный процесс, в частности по вопросам, связанным с Ираном и международными торговыми маршрутами. Об этом сообщает Bloomberg.

Министерство финансов США во вторник объявило о внесении в санкционный список биржи Amin Exchange и связанных с ней сетей компаний. По данным ведомства, структура способствовала проведению иностранных транзакций на сотни миллионов долларов для лиц и организаций из Ирана, находящихся под санкциями.

Отмечается, что ряд связанных компаний базируется в Китае, Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах. Помимо финансовых структур, под ограничения попали также 19 судов, которые, по данным США, входили в так называемый «теневой флот» и использовались для транспортировки иранской нефти.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ведомство продолжает «системно ликвидировать теневую банковскую систему и теневой флот Тегерана», и призвал финансовые учреждения быть внимательными к схемам, которые могут использоваться для обхода международных ограничений.

Администрация президента Дональда Трампа, как отмечается, усиливает санкционное давление в рамках стратегии, направленной на то, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров, в рамках кампании «Экономическая ярость».

