  1. У світі

США запровадили масштабні санкції проти Ірану – у списку танкери та валютна біржа

21:49, 19 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мінфін США розширив санкційний список, заявивши про боротьбу з «тіньовим флотом» і фінансовими схемами Тегерана.
США запровадили масштабні санкції проти Ірану – у списку танкери та валютна біржа
Фото: rbc.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти більш ніж 50 організацій, серед яких нафтові танкери та іранська валютна біржа, у межах зусиль щодо посилення тиску на Ісламську Республіку та спроб вплинути на переговорний процес, зокрема щодо питань, пов’язаних з Іраном і міжнародними торговельними маршрутами. Про це повідомляє Bloomberg.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про внесення до санкційного списку біржі Amin Exchange та пов’язаних із нею мереж компаній. За даними відомства, структура сприяла проведенню іноземних транзакцій на сотні мільйонів доларів для осіб і організацій з Ірану, які перебувають під санкціями.

Зазначається, що низка пов’язаних компаній базується в Китаї, Гонконгу та Об’єднаних Арабських Еміратах. Окрім фінансових структур, під обмеження потрапили також 19 суден, які, за даними США, входили до так званого «тіньового флоту» та використовувалися для транспортування іранської нафти.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що відомство продовжує «системно ліквідовувати тіньову банківську систему та тіньовий флот Тегерана», і закликав фінансові установи бути уважними до схем, які можуть використовуватися для обходу міжнародних обмежень.

Адміністрація президента Дональда Трампа, як зазначається, посилює санкційний тиск у межах стратегії, спрямованої на змушення Тегерана до переговорів, у межах кампанії «Економічна лють».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США санкції Іран

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Військовослужбовці отримали право на відрядження до ключових державних органів під час воєнного стану

Володимир Зеленський оновив підхід до кадрової політики в державних органах: військовослужбовці отримують пріоритет у заміщенні посад в Офісі Президента, РНБО та регіональних адміністраціях.

Уряд підвищив гранти для бізнесу до 2,5 млн гривень і змінив правила їх отримання

Кабмін ухвалив постанову, якою оновлено механізм державної грантової підтримки бізнесу та затверджено новий Порядок надання грантів на започаткування або масштабування власної справи.

Велика Палата ВС вирішить, чи можна стягувати мільйонні борги за електроенергію на ТОТ

ВС поставив під сумнів можливість використання даних комерційного обліку, сформованих на ТОТ, для стягнення заборгованості за небаланси електроенергії.

ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення для судді Людмили Салтан, яку ВАКС засудив за хабар

ВРП не задовольнила скаргу судді, змінивши лише юридичну аргументацію рішення

Верховний Суд пояснив, як розрахувати середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні

Верховний Суд актуалізував формулу розрахунку компенсацій за несвоєчасну індексацію грошового забезпечення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]