США запровадили масштабні санкції проти Ірану – у списку танкери та валютна біржа

Мінфін США розширив санкційний список, заявивши про боротьбу з «тіньовим флотом» і фінансовими схемами Тегерана.

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти більш ніж 50 організацій, серед яких нафтові танкери та іранська валютна біржа, у межах зусиль щодо посилення тиску на Ісламську Республіку та спроб вплинути на переговорний процес, зокрема щодо питань, пов’язаних з Іраном і міжнародними торговельними маршрутами. Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про внесення до санкційного списку біржі Amin Exchange та пов’язаних із нею мереж компаній. За даними відомства, структура сприяла проведенню іноземних транзакцій на сотні мільйонів доларів для осіб і організацій з Ірану, які перебувають під санкціями.

Зазначається, що низка пов’язаних компаній базується в Китаї, Гонконгу та Об’єднаних Арабських Еміратах. Окрім фінансових структур, під обмеження потрапили також 19 суден, які, за даними США, входили до так званого «тіньового флоту» та використовувалися для транспортування іранської нафти.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що відомство продовжує «системно ліквідовувати тіньову банківську систему та тіньовий флот Тегерана», і закликав фінансові установи бути уважними до схем, які можуть використовуватися для обходу міжнародних обмежень.

Адміністрація президента Дональда Трампа, як зазначається, посилює санкційний тиск у межах стратегії, спрямованої на змушення Тегерана до переговорів, у межах кампанії «Економічна лють».

