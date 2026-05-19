Оклад 23 тисячі гривень: Восьмий ААС повідомив про наявність вакантної посади

Суд шукає секретаря судового засідання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Восьмий апеляційний адміністративний суд повідомив про наявність вакантної посади секретаря судового засідання (без конкурсу у період дії воєнного стану).

«Для зайняття вакантної посади секретаря судового засідання пропонуємо особам, які претендують на цю посаду, до 08 червня 2026 року направити на офіційну електронну адресу суду [email protected] своє резюме та мотиваційний лист», - заявили у суді.

Там підкреслили, що зазначене резюме може бути подане у довільній формі або ж за формою, визначеною додатком 2-1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.

На період дії воєнного стану призначення на посади державної служби у судах відбувається з дотриманням положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», тобто без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом.

Серед обов’язкових вимог до кандидата на посаду секретаря судового засідання:

- наявність вищої освіти ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра;

- вільне володіння державною мовою (документ про підтвердження рівня володіння державною мовою подається протягом 3 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану).

«Надсилаючи нам резюме та мотиваційний лист, Ви у перспективі матимете можливість стати частиною нашої команди, яка забезпечує організаційне, процесуальне та інформаційно-технічне забезпечення діяльності суддів щодо розгляду адміністративних справ, а також отримаєте простір для реалізації ваших професійних компетентностей та амбіцій у сприятливій робочій атмосфері», - йдеться у заяві.

Додатково суд повідомляє щодо умов оплати праці за вакантною посадою:

- посадовий оклад 23 464 грн;

- надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років, місячна або квартальна премія відповідно до Закону України «Про державну службу».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.