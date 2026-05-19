  1. В Україні

Оклад 23 тисячі гривень: Восьмий ААС повідомив про наявність вакантної посади

21:42, 19 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд шукає секретаря судового засідання.
Оклад 23 тисячі гривень: Восьмий ААС повідомив про наявність вакантної посади
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Восьмий апеляційний адміністративний суд повідомив про наявність вакантної посади секретаря судового засідання (без конкурсу у період дії воєнного стану).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Для зайняття вакантної посади секретаря судового засідання пропонуємо особам, які претендують на цю посаду, до 08 червня 2026 року направити на офіційну електронну адресу суду [email protected] своє резюме та мотиваційний лист», - заявили у суді.

Там підкреслили, що зазначене резюме може бути подане у довільній формі або ж за формою, визначеною додатком 2-1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.

На період дії воєнного стану призначення на посади державної служби у судах відбувається з дотриманням положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», тобто без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом.

Серед обов’язкових вимог до кандидата на посаду секретаря судового засідання:

- наявність вищої освіти ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра;

- вільне володіння державною мовою (документ про підтвердження рівня володіння державною мовою подається протягом 3 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану).

«Надсилаючи нам резюме та мотиваційний лист, Ви у перспективі матимете можливість стати частиною нашої команди, яка забезпечує організаційне, процесуальне та інформаційно-технічне забезпечення діяльності суддів щодо розгляду адміністративних справ, а також  отримаєте простір для реалізації ваших професійних компетентностей та амбіцій у сприятливій робочій атмосфері», - йдеться у заяві.

Додатково суд повідомляє щодо умов оплати праці за вакантною посадою:

- посадовий оклад 23 464 грн;

- надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років, місячна або квартальна премія відповідно до Закону України «Про державну службу».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд 8ААС вакансії

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Військовослужбовці отримали право на відрядження до ключових державних органів під час воєнного стану

Володимир Зеленський оновив підхід до кадрової політики в державних органах: військовослужбовці отримують пріоритет у заміщенні посад в Офісі Президента, РНБО та регіональних адміністраціях.

Уряд підвищив гранти для бізнесу до 2,5 млн гривень і змінив правила їх отримання

Кабмін ухвалив постанову, якою оновлено механізм державної грантової підтримки бізнесу та затверджено новий Порядок надання грантів на започаткування або масштабування власної справи.

Велика Палата ВС вирішить, чи можна стягувати мільйонні борги за електроенергію на ТОТ

ВС поставив під сумнів можливість використання даних комерційного обліку, сформованих на ТОТ, для стягнення заборгованості за небаланси електроенергії.

ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення для судді Людмили Салтан, яку ВАКС засудив за хабар

ВРП не задовольнила скаргу судді, змінивши лише юридичну аргументацію рішення

Верховний Суд пояснив, як розрахувати середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні

Верховний Суд актуалізував формулу розрахунку компенсацій за несвоєчасну індексацію грошового забезпечення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]