Таїланд скорочує безвізовий режим – 60 днів скасовують для 93 країн

21:57, 19 травня 2026
Країна скорочує термін безвізового перебування та посилює контроль на тлі сповільнення відновлення туристичної галузі.
Таїланд вирішив скасувати частину візових спрощень для туристів, запроваджених після пандемії, у межах заходів із посилення боротьби зі злочинністю та нелегальним працевлаштуванням іноземців. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно із заявою уряду, кабінет прем’єр-міністра Анутіна Чарнвіракула у вівторок схвалив скасування 60-денного безвізового режиму для громадян 93 країн і територій. Ця програма була запроваджена під час відновлення туристичного сектору після пандемії COVID-19.

Після змін громадяни низки країн, зокрема Австралії, Сінгапуру та США, зможуть перебувати в Таїланді без візи до 30 днів. Частина мандрівників знову буде зобов’язана оформлювати візи після прибуття.

Водночас рішення ухвалюється на тлі складної ситуації у туристичній галузі, яка є ключовою для економіки країни та забезпечує близько однієї п’ятої ВВП. Потік туристів досі не відновився до рівня, який був до пандемії, а додатковий тиск створюють глобальні ризики, зокрема конфлікти на Близькому Сході, що впливають на вартість пального та далекі подорожі.

Агентство економічного планування Таїланду у вівторок знизило прогноз кількості іноземних туристів на 2026 рік з 35 до 32 мільйонів осіб. Це вже друге поспіль річне зниження показника.

В уряді заявляють, що посилення правил має обмежити зловживання безвізовими режимами, які, за їхніми даними, використовуються міжнародними злочинними мережами та особами, що працюють нелегально у секторах, зарезервованих для громадян Таїланду.

Рішення означає зміну підходу в політиці однієї з найбільш туристично залежних економік Азії, яка після пандемії роками пом’якшувала правила в’їзду, щоб відновити туристичні потоки та підтримати економічну активність.

