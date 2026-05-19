  1. В Україні

Охоронець одного з університетів Києва наводив ракети РФ на місто – СБУ

22:00, 19 травня 2026
Як вдалося вияснили спецслужбам, фігуранта завербували через його сестру, яка проживає в РФ.
Служба безпеки України повідомила про затримання охоронця одного з університетів Києва, який коригував повітряні удари РФ по столиці та Донецькій області.

Родичка чоловіка виконувала роль «зв’язкової» і через неї він передавав координати для росіян.

СБУ встановила, що у Києві підозрюваний відстежував наслідки російських атак для коригування повторних обстрілів міста. Серед його пріоритетних «цілей» було проведення дорозвідки біля теплоелектроцентралей та інших об’єктів енергетичної інфраструктури Києва.

Зокрема, правоохоронці задокументували як чоловік об’їжджав місто, відстежував «прильоти», позначав їхню геолокацію на гугл-карті та фотографував пошкоджені споруди.

Також було встановлено, що чоловік збирав дані про дислокацію запасних командних пунктів та бойових позицій Сил оборони у Донецькій області.

За інформацією правоохоронців, для цього він завуальовано випитував у знайомих інформацію про українських захисників на різних напрямках східного фронту.

Співробітники СБУ затримали чоловіка за місцем проживання у Київській області. Під час обшуку в нього вилучили смартфон.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

СБУ Київ війна

