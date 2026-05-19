На Закарпатті лікар продав чоловікам видалені в інших пацієнтів камені, що ті отримали відстрочку від мобілізації

Військовозобов'язаний мав пред'явити цей біоматеріал під час діагностики як власний, щоб штучно підтвердити діагноз.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті уролог за гроші пропонував військовозобов'язаним уникнути призову за станом здоров'я, а щооб обман виглядав максимально переконливо, лікар передав чоловіку реальний камінь, який раніше видалив із сечовивідних шляхів іншої пацієнтки – жінки з важкою онкологічною патологією. Військовозобов'язаний мав пред'явити цей біоматеріал під час діагностики як власний, щоб штучно підтвердити діагноз.

Схему викрили правоохоронці. Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі, було задокументувано два епізоди передачі хабаря безпосередньо в службовому кабінеті медика: спочатку він отримав 100 доларів США як аванс за підготовку документів, а згодом ще 300 доларів США за «камінь» та фінальне оформлення підозрюваним історії хвороби, що надавала право на отримання відстрочки.

Лікарю інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.