  1. В Україні

На Закарпатті лікар продав чоловікам видалені в інших пацієнтів камені, що ті отримали відстрочку від мобілізації

22:36, 19 травня 2026
Військовозобов'язаний мав пред'явити цей біоматеріал під час діагностики як власний, щоб штучно підтвердити діагноз.
На Закарпатті уролог за гроші пропонував військовозобов'язаним уникнути призову за станом здоров'я, а щооб обман виглядав максимально переконливо, лікар передав чоловіку реальний камінь, який раніше видалив із сечовивідних шляхів іншої пацієнтки жінки з важкою онкологічною патологією. Військовозобов'язаний мав пред'явити цей біоматеріал під час діагностики як власний, щоб штучно підтвердити діагноз.

Схему викрили правоохоронці. Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі, було задокументувано два епізоди передачі хабаря безпосередньо в службовому кабінеті медика: спочатку він отримав 100 доларів США як аванс за підготовку документів, а згодом ще 300 доларів США за «камінь» та фінальне оформлення підозрюваним історії хвороби, що надавала право на отримання відстрочки.

Лікарю інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

прокуратура Закарпаття мобілізація відстрочка військовозобов'язаний

