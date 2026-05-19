Через результати НМТ абітурієнти щороку подають позови до суду: чи є шанси виграти справу

Найчастіше учасники НМТ оскаржують низькі бали та заявляють про порушення під час тестування або погане самопочуття.

Після оголошення результатів національного мультипредметного тесту частина учасників намагається оскаржити свої бали або заявляє про порушення під час проходження тестування. У деяких випадках такі історії доходять навіть до суду.

Втім, в Українському центрі оцінювання якості освіти кажуть, що кількість подібних спорів залишається невеликою. Щороку до суду звертаються до десяти учасників НМТ, хоча загалом тест складають понад 300 тисяч осіб.

За словами директорки УЦОЯО Тетяни Вакуленко, найчастіше причиною позовів стають незадовільні результати тестування.

Учасники НМТ мають офіційний механізм захисту своїх прав. Якщо абітурієнт вважає, що під час тестування були порушення процедури, він може звернутися із заявою до регіонального центру оцінювання якості освіти. Після цього скаргу розглядає апеляційна комісія при УЦОЯО.

Якщо комісія не знаходить підстав для задоволення звернення, учасник тестування має право оскаржити рішення вже у суді.

У більшості випадків позови пов’язані саме з результатами НМТ, сказала Вакуленко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна». Зокрема, після отримання низького бала учасники можуть заявляти про погане самопочуття під час складання тесту або інші обставини, які, на їхню думку, вплинули на результат.

У таких справах УЦОЯО надає суду матеріали щодо проведення тестування та пояснення стосовно дотримання процедури. За словами директорки центру, у переважній більшості випадків суди ухвалюють рішення на користь УЦОЯО, хоча трапляються і поодинокі винятки.

