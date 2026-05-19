У Міноборони пришвидшили нагородження поранених військових медаллю «За поранення»

З березня 2026 року темпи відзначення військових медаллю «За поранення» зросли в кілька разів.

Міністерство оборони повідомило про активізацію процесу нагородження військовослужбовців відомчою медаллю «За поранення» та суттєве пришвидшення опрацювання відповідних документів.

Як зазначили в оборонному відомстві, з березня 2026 року спостерігається позитивна динаміка у сфері відзначення поранених військовослужбовців. Запроваджені нові підходи до обробки документів дозволили скоротити строки оформлення нагород і забезпечити оперативніше вручення відзнак.

За даними відомства, нині за тиждень нагороджується майже стільки військовослужбовців, скільки раніше отримували медаль «За поранення» протягом місяця. Таким чином, процес оформлення та вручення відзнак пришвидшився у кілька разів.

У Міноборони зазначили, що питання нагородження перебуває на постійному контролі, а опрацювання документів триває безперервно. Метою є максимально повне забезпечення відзнаками всіх військовослужбовців, які мають на них право.

Що таке медаль «За поранення»

Медаль «За поранення» є відомчою нагородою Міністерства оборони України, яка вручається за бойові поранення, отримані під час захисту держави. Відзнаку запроваджено у 2019 році.

Хто має право на нагороду

Медаль передбачена для військовослужбовців Збройних сил України, які отримали легке або важке поранення безпосередньо під час бойових дій. До них також прирівнюються травми та каліцтва, отримані в полоні.

Окрім чинних військових, медаль можуть отримати особи, звільнені в запас або у відставку, які зазнали поранення під час проходження служби, але не були відзначені раніше.

