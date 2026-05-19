6, 9 або 10 місяців – у ЗСУ розглядають різні терміни контрактів

20:45, 19 травня 2026
Головнокомандувач ЗСУ повідомив про опрацювання різних варіантів контрактів для добровольців і чинних військових.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що в армії опрацьовують запровадження нових форматів контрактів — окремо для добровольців і для чинних військовослужбовців.

За його словами, наразі розглядається кілька варіантів контрактів із різною тривалістю служби.

«Це, скоріш за все, остаточні терміни. Ті, які військові обговорювали, а ми враховували різне бачення, різні підходи», — зазначив він.

Сирський уточнив, що один із варіантів передбачає короткостроковий контракт на 6–9 місяців для військових, які раніше звільнилися за станом здоров’я, але готові повернутися до служби.

«Багато хто бажає саме короткий контракт», — додав головнокомандувач.

Він також підтвердив можливість запровадження 10-місячного контракту для військовослужбовців, які вже проходять службу.

Окремо для нових добровольців планують передбачити контракти терміном від двох років і більше.

«(Для тих, хто не хоче укладати контракт — просто мобілізація», — підсумував Сирський.

