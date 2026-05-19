Після внесення змін до бюджету цього року загальний бюджетний ресурс на оборону зросте до 4,3 трлн гривень

Уряд разом із Верховною Радою обговорює внесення трьох ключових змін до державного бюджету поточного року. Йдеться про збільшення дохідної частини майже на 2,3 трлн грн завдяки репараційному кредиту від ЄС, збільшення видатків на 1,6 трлн грн, а також зменшення дефіциту бюджету більш ніж на 650 млрд грн. Про це повідомили у парламенті.

Зазначається, що загальний бюджетний ресурс на оборону має зрости до 4,3 трлн грн, що є найбільшою сумою за всю історію України.

Майже на 173 млрд грн планують збільшити фінансування грошового забезпечення військовослужбовців. Ще 1,37 трлн грн передбачають спрямувати на розвиток озброєння та військової техніки. Окремо майже 15 млрд грн пропонується виділити для формування резерву сектору безпеки і оборони.

Крім того, 40 млрд грн планується спрямувати на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів, а ще 40 млрд грн — на поповнення Резервного фонду.

