На кордоні з Польщею у «Шегині–Медика» фіксуються затримки через збій у базі даних – ДПСУ

Оформлення транспорту та пасажирів уповільнене через технічні проблеми з польською прикордонною системою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У пункті пропуску «Шегині–Медика» на кордоні з Польщею спостерігаються затримки в оформленні через часткову відмову бази даних прикордонної служби Республіки Польща. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За інформацією польської сторони, система, яка використовується для оформлення легкових і вантажних автомобілів, автобусів та пішоходів під час в’їзду та виїзду з Польщі, працює з технічними перебоями.

Унаслідок цього оформлення громадян і транспортних засобів здійснюється у сповільненому режимі.

Станом на зараз на виїзд з України у напрямку Польщі утворилося накопичення — понад 50 легкових автомобілів. Водночас на в’їзд в Україну черг не зафіксовано. Також не спостерігається скупчення автобусів і пішоходів.

У ДПСУ закликають громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок і за можливості обирати альтернативні пункти пропуску, зокрема «Смільниця», «Нижанковичі», «Грушів», «Рава-Руська» та «Угринів».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.