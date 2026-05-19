Держустановам роз’яснили питання виконання договорів закупівлі електроенергії через коливання цін

20:22, 19 травня 2026
Постачальники електроенергії зазначають, що її ціна залежить від ситуації на ринку та може суттєво змінюватися як у бік збільшення, так і зниження.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повідомила, що їй надходить звернення від споживачів, зокрема державних установ та організацій, які закуповують електричну енергію через систему публічних закупівель.

Основна проблема – складнощі з виконанням договорів постачання електроенергії через суттєві коливання ринкових цін.

Постачальники електроенергії своєю чергою зазначають, що її ціна залежить від ситуації на ринку та може суттєво змінюватися як у бік збільшення, так і зниження. Насамперед це стосується ринку «на добу наперед», де ціна формується залежно від попиту і пропозиції.

«Регулятор звертає увагу на те, що більшість договорів постачання електричної енергії містять механізми формування ціни з прив’язкою до ринкових індикаторів. Водночас електроенергія є специфічним товаром, для якого характерна одночасність виробництва, транспортування та споживання, а відтак - неможливість її накопичення чи зберігання.

У зв’язку з цим коливання вартості електроенергії можуть перевищувати встановлені законодавством межі зміни ціни договору та не залежать ані від споживача, ані від постачальника.

З метою врегулювання таких ситуацій, забезпечення безперервного постачання електричної енергії та дотримання вимог законодавства НКРЕКП рекомендує сторонам у разі об’єктивної неможливості виконання договору на чинних умовах розглядати можливість припинення дії такого договору та проведення нової процедури закупівлі на новий строк відповідно до вимог законодавства», - йдеться у заяві.

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

