Держустановам роз’яснили питання виконання договорів закупівлі електроенергії через коливання цін

Постачальники електроенергії зазначають, що її ціна залежить від ситуації на ринку та може суттєво змінюватися як у бік збільшення, так і зниження.

Фото: freepik.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повідомила, що їй надходить звернення від споживачів, зокрема державних установ та організацій, які закуповують електричну енергію через систему публічних закупівель.

Основна проблема – складнощі з виконанням договорів постачання електроенергії через суттєві коливання ринкових цін.

Постачальники електроенергії своєю чергою зазначають, що її ціна залежить від ситуації на ринку та може суттєво змінюватися як у бік збільшення, так і зниження. Насамперед це стосується ринку «на добу наперед», де ціна формується залежно від попиту і пропозиції.

«Регулятор звертає увагу на те, що більшість договорів постачання електричної енергії містять механізми формування ціни з прив’язкою до ринкових індикаторів. Водночас електроенергія є специфічним товаром, для якого характерна одночасність виробництва, транспортування та споживання, а відтак - неможливість її накопичення чи зберігання.

У зв’язку з цим коливання вартості електроенергії можуть перевищувати встановлені законодавством межі зміни ціни договору та не залежать ані від споживача, ані від постачальника.

З метою врегулювання таких ситуацій, забезпечення безперервного постачання електричної енергії та дотримання вимог законодавства НКРЕКП рекомендує сторонам у разі об’єктивної неможливості виконання договору на чинних умовах розглядати можливість припинення дії такого договору та проведення нової процедури закупівлі на новий строк відповідно до вимог законодавства», - йдеться у заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.