У Німеччині на 40% зросла кількість злочинів проти політиків

19:28, 19 травня 2026
Поліція зафіксувала понад 5 тисяч інцидентів проти членів політичних партій.
Фото: DW
У 2025 році в Німеччині зафіксовано різке зростання злочинів, спрямованих проти членів політичних партій — кількість таких інцидентів збільшилася майже на 40% порівняно з попереднім роком. Про це свідчать дані відповіді федерального уряду на парламентський запит фракції «Альтернатива для Німеччини» («АдН»), повідомляє Tagesschau.

За інформацією уряду, у 2025 році поліція зареєструвала 5140 злочинів проти представників і членів політичних партій. Для порівняння, у 2024 році таких випадків було 3690, а у 2023 році — 2790.

У німецькому уряді пояснюють зростання, зокрема, напруженою суспільно-політичною атмосферою під час передвиборчої кампанії на початку 2025 року.

Найбільше інцидентів у 2025 році зафіксовано щодо представників «Альтернативи для Німеччини» — 1852 випадки. За даними поліції, значну частину цих правопорушень пов’язують із ліворадикальним середовищем.

Також суттєво зросла кількість правопорушень проти представників Християнсько-демократичного союзу (ХДС): якщо у 2024 році було близько 420 випадків, то у 2025 році — 1171. Ще 168 інцидентів стосувалися членів Християнсько-соціального союзу (ХСС).

До загальної статистики входять різні типи правопорушень — від пошкодження майна та нанесення графіті на будівлях політиків до порушень порядку біля партійних інформаційних стендів.

