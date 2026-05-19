Позивач двічі звертався до суду з касаційною скаргою, написаною власноруч російською мовою, і двічі її не прийняли

Верховний Суд залишив без розгляду касаційні скарги, подані заявником російською мовою, та повернув їх через порушення вимог процесуального законодавства.

Верховний Суд у складі судді Касаційного цивільного суду розглянув питання про відкриття касаційного провадження за скаргою на ухвали Олександрівського районного суду міста Запоріжжя у справі про відшкодування шкоди.

Обставини справи № 331/7347/25

У грудні 2025 року позивач звернувся до Олександрівського районного суду міста Запоріжжя з позовом до відповідача про відшкодування шкоди.

Ухвалою від 19 грудня 2025 року суд залишив позовну заяву без руху. Ухвалою від 8 січня 2026 року суд визнав позовну заяву неподаною та повернув її позивачу. Суд роз’яснив позивачу, що повернення заяви не перешкоджає повторному зверненню до суду, якщо перестануть існувати обставин, що стали підставою для її повернення, а також роз’яснив йому порядок апеляційного оскарження цієї ухвали

26 січня 2026 року позивач засобами поштового зв’язку звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою, написаною власноруч російською мовою, у якій просив зобов`язати Олександрівський районний суд м. Запоріжжя призначити судове засідання за його позовною заявою від 19 грудня 2025 року.

Ухвалою від 28 січня 2026 року Верховний Суд касаційну скаргу позивача на ухвалу Олександрівського районного суду м. Запоріжжя від 19 грудня 2025 року та на ухвалу Олександрівського районного суду м. Запоріжжя від 8 січня 2026 року у справі за позовом про відшкодування шкоди повернув заявнику.

30 березня 2026 року позивач засобами поштового зв`язку звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою, написаною власноруч російською мовою, у якій просив перевірити зазначені ним факти та вказати на необхідність розгляду його позовної заяви від 13 лютого 2026 року.

Позиція суду

Касаційна скарга не може бути прийнята до розгляду та підлягає поверненню заявнику із таких підстав.

Провадження у цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи (частина третя статті 3 Цивільного процесуального кодексу України).

Відповідно до частини першої статті 9 ЦПК України, частини першої статті 14 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» цивільне судочинство в судах провадиться державною мовою.

Позивач порушив вимоги частини першої статті 9 ЦПК України та подав касаційну скаргу, яка викладена недержавною (російською) мовою.

Крім того, Верховний Суд звертає увагу особи, яка подала касаційну скаргу, на таке: не допускається касаційне оскарження судового рішення місцевого суду без його перегляду в апеляційному порядку.

Верховний Суд переглядає у касаційному порядку судові рішення, ухвалені судами першої та апеляційної інстанцій (стаття 25 ЦПК України).

Із вищезазначеного вбачається, що Верховний Суд не наділений повноваженнями вказувати місцевим судам на необхідність розгляду позовних заяв.

Також Верховний Суд наголошує на тому, що суд касаційної інстанції здійснює перегляд судових рішень у виключних випадках, кожен з яких окремо передбачений процесуальним законом. Стадія касаційного перегляду не є обов’язковою стадією для усіх видів судових проваджень, а перегляд рішень у касаційному порядку відбувається виключно з підстав, що визначені законом. При цьому Верховний Суд є судом права

Що вирішив суд

Верховний Суд повернув касаційну скаргу заявнику.

Суд вказав, що цивільне судочинство в судах провадиться державною мовою — українською. Подання касаційної скарги недержавною (російською) мовою порушує вимоги частини першої статті 9 Цивільного процесуального кодексу України та Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Крім того, Верховний Суд зазначив, що касаційне оскарження ухвал суду першої інстанції можливе лише після їх перегляду в апеляційному порядку (стаття 389 ЦПК України). Верховний Суд не наділений повноваженнями вказувати місцевому суду на необхідність розгляду позовної заяви.

Ухвала Верховного Суду оскарженню не підлягає.

