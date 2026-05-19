Истец дважды обращался в суд с кассационной жалобой, написанной собственноручно на русском языке, и дважды она не была принята

Верховный Суд оставил без рассмотрения кассационные жалобы, поданные заявителем на русском языке, и вернул их в связи с нарушением требований процессуального законодательства.

Верховный Суд в составе судьи Кассационного гражданского суда рассмотрел вопрос об открытии кассационного производства по жалобе на постановления Александровского районного суда города Запорожья по делу о возмещении ущерба.

Обстоятельства дела № 331/7347/25

В декабре 2025 года истец обратился в Александровский районный суд города Запорожья с иском к ответчику о возмещении ущерба.

Постановлением от 19 декабря 2025 года суд оставил исковое заявление без движения. Постановлением от 8 января 2026 года суд признал исковое заявление непредставленным и вернул его истцу. Суд разъяснил истцу, что возврат заявления не препятствует повторному обращению в суд, если перестанут существовать обстоятельства, послужившие основанием для его возврата, а также разъяснил ему порядок апелляционного обжалования этого постановления

26 января 2026 года истец посредством почтовой связи обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой, написанной собственноручно на русском языке, в которой просил обязать Александровский районный суд г. Запорожья назначить судебное заседание по его исковому заявлению от 19 декабря 2025 года.

Постановлением от 28 января 2026 года Верховный Суд вернул истцу кассационную жалобу на постановление Александровского районного суда г. Запорожья от 19 декабря 2025 года и на постановление Александровского районного суда г. Запорожья от 8 января 2026 года по делу по иску о возмещении ущерба вернул заявителю.

30 марта 2026 года истец посредством почтовой связи обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой, написанной собственноручно на русском языке, в которой просил проверить указанные им факты и указать на необходимость рассмотрения его искового заявления от 13 февраля 2026 года.

Позиция суда

Кассационная жалоба не может быть принята к рассмотрению и подлежит возврату заявителю по следующим основаниям.

Производство по гражданским делам осуществляется в соответствии с законами, действующими на момент совершения отдельных процессуальных действий, рассмотрения и разрешения дела (часть третья статьи 3 Гражданского процессуального кодекса Украины).

В соответствии с частью первой статьи 9 ГПК Украины, частью первой статьи 14 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» гражданское судопроизводство в судах ведется на государственном языке.

Истец нарушил требования части первой статьи 9 ГПК Украины и подал кассационную жалобу, изложенную на негосударственном (русском) языке.

Кроме того, Верховный Суд обращает внимание лица, подавшего кассационную жалобу, на следующее: не допускается кассационное обжалование судебного решения местного суда без его пересмотра в апелляционном порядке.

Верховный Суд пересматривает в кассационном порядке судебные решения, вынесенные судами первой и апелляционной инстанций (статья 25 ГПК Украины).

Из вышеизложенного следует, что Верховный Суд не наделен полномочиями указывать местным судам на необходимость рассмотрения исковых заявлений.

Также Верховный Суд подчеркивает, что суд кассационной инстанции осуществляет пересмотр судебных решений в исключительных случаях, каждый из которых отдельно предусмотрен процессуальным законом. Стадия кассационного пересмотра не является обязательной стадией для всех видов судебных производств, а пересмотр решений в кассационном порядке происходит исключительно на основаниях, определенных законом. При этом Верховный Суд является судом права

Что решил суд

Верховный Суд вернул кассационную жалобу заявителю.

Суд указал, что гражданское судопроизводство в судах ведется на государственном языке — украинском. Подача кассационной жалобы на негосударственном (русском) языке нарушает требования части первой статьи 9 Гражданского процессуального кодекса Украины и Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Кроме того, Верховный Суд отметил, что кассационное обжалование постановлений суда первой инстанции возможно только после их пересмотра в апелляционном порядке (статья 389 Гражданского процессуального кодекса Украины). Верховный Суд не уполномочен указывать местному суду на необходимость рассмотрения искового заявления.

Постановление Верховного Суда обжалованию не подлежит.

