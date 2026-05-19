После внесения изменений в бюджет этого года общий бюджетный ресурс на оборону увеличится до 4,3 трлн гривен

Правительство совместно с Верховной Радой обсуждает внесение трех ключевых изменений в государственный бюджет текущего года. Речь идет об увеличении доходной части почти на 2,3 трлн грн благодаря репарационному кредиту от ЕС, увеличении расходов на 1,6 трлн грн, а также сокращении дефицита бюджета более чем на 650 млрд грн. Об этом сообщили в парламенте.

Отмечается, что общий бюджетный ресурс на оборону должен вырасти до 4,3 трлн грн, что является самой большой суммой за всю историю Украины.

Почти на 173 млрд грн планируют увеличить финансирование денежного обеспечения военнослужащих. Еще 1,37 трлн грн предполагается направить на развитие вооружения и военной техники. Отдельно почти 15 млрд грн предлагается выделить для формирования резерва сектора безопасности и обороны.

Кроме того, 40 млрд грн планируется направить на реализацию комплексных планов устойчивости регионов, а еще 40 млрд грн — на пополнение Резервного фонда.

