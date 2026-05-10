Мама не отходила ни на шаг: в Чернобыльской зоне спасли лосенка, который запутался в антидроновой сетке
В зоне отчуждения маленький лосенок попал в антидроновую сетку и не мог самостоятельно выбраться. Рядом все время оставалась его мама — не отходила ни на шаг и ждала, пока детенышу помогут.
Как сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, на помощь животным вовремя пришел личный состав 11 ГПСО города Чернобыль. Спасатели осторожно освободили лосенка из сетки.
Как только малыш оказался на свободе, он сразу побежал к матери.
В заповеднике отметили, что среди пожаров, тревог и опасностей такие моменты особенно напоминают, ради чего люди борются — за жизнь.
Фото: zapovidnyk.org.ua
