Мама не отходила ни на шаг: в Чернобыльской зоне спасли лосенка, который запутался в антидроновой сетке

В Чернобыльской зоне спасатели освободили маленького лосенка из антидроновой сетки.

В зоне отчуждения маленький лосенок попал в антидроновую сетку и не мог самостоятельно выбраться. Рядом все время оставалась его мама — не отходила ни на шаг и ждала, пока детенышу помогут.

Как сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, на помощь животным вовремя пришел личный состав 11 ГПСО города Чернобыль. Спасатели осторожно освободили лосенка из сетки.

Как только малыш оказался на свободе, он сразу побежал к матери.

В заповеднике отметили, что среди пожаров, тревог и опасностей такие моменты особенно напоминают, ради чего люди борются — за жизнь.

Фото: zapovidnyk.org.ua

