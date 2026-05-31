Кэшбэк на топливо завершился — в правительстве подвели итоги госпрограммы

16:53, 31 мая 2026
В правительстве сообщили о завершении действия временного антикризисного механизма поддержки, который позволял экономить на топливе до 15%.
Около 2,3 миллиона украинцев воспользовались программой кэшбэка на топливо. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, программа была временным антикризисным инструментом финансовой поддержки граждан в период одного из крупнейших за последние 50 лет мировых нефтяных кризисов. Она действовала с 20 марта по 31 мая.

Национальная программа позволяла потребителям экономить от 5% до 15% стоимости топлива в зависимости от его вида.

Как отмечается, 91% участников программы составляли владельцы автомобилей эконом-класса с небольшим объемом двигателя.

Во время действия инициативы было открыто около 500 тысяч новых карт Национального кэшбэка, что, по словам правительства, способствовало развитию государственных цифровых сервисов.

Накопленные средства кэшбэка граждане могут использовать для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств, книг и товаров украинского производства, а также направлять на благотворительность или поддержку Сил обороны Украины.

