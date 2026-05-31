Погода в Украине 1 июня: где пройдут дожди и какой будет температура воздуха

Синоптики прогнозируют в Украине 1 июня потепление до +23 градусов и местные дожди с грозами.

В понедельник, 1 июня, в Украине ожидается тёплая погода с температурой воздуха от +19 до +23 градусов. Немного прохладнее будет на северо-востоке страны, где столбики термометров покажут +17...+19 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу, дожди пройдут в западных и восточных областях, местами возможны грозы. На большей части территории страны будет преобладать солнечная погода без осадков.

Ветер будет умеренным, преимущественно северных направлений.

В Киеве лето начнётся солнечной погодой и потеплением до +20 градусов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Вера Балабух объяснила, что климатический феномен Эль-Ниньо, который активно обсуждают в социальных сетях, не является определяющим фактором для прогнозирования погоды в Украине. По её словам, этот процесс формируется в экваториальной части Тихого океана и оказывает наибольшее влияние на климат Американского континента, Австралии и регионов Восточной Азии, расположенных вблизи побережья Тихого океана.

Специалист отметила, что для Европы влияние Эль-Ниньо значительно слабее, а для Украины — ещё менее ощутимо. Поэтому ожидать существенных изменений погоды или ранней жары исключительно из-за этого климатического феномена не стоит.

По прогнозу «Укргидрометцентра», средняя температура воздуха в Украине в июне 2026 года будет превышать многолетнюю климатическую норму как минимум на 1,5 градуса.

