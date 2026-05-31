  1. В Украине

Погода в Украине 1 июня: где пройдут дожди и какой будет температура воздуха

16:17, 31 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Синоптики прогнозируют в Украине 1 июня потепление до +23 градусов и местные дожди с грозами.
Погода в Украине 1 июня: где пройдут дожди и какой будет температура воздуха
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 1 июня, в Украине ожидается тёплая погода с температурой воздуха от +19 до +23 градусов. Немного прохладнее будет на северо-востоке страны, где столбики термометров покажут +17...+19 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По прогнозу, дожди пройдут в западных и восточных областях, местами возможны грозы. На большей части территории страны будет преобладать солнечная погода без осадков.

Ветер будет умеренным, преимущественно северных направлений.

В Киеве лето начнётся солнечной погодой и потеплением до +20 градусов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Вера Балабух объяснила, что климатический феномен Эль-Ниньо, который активно обсуждают в социальных сетях, не является определяющим фактором для прогнозирования погоды в Украине. По её словам, этот процесс формируется в экваториальной части Тихого океана и оказывает наибольшее влияние на климат Американского континента, Австралии и регионов Восточной Азии, расположенных вблизи побережья Тихого океана.

Специалист отметила, что для Европы влияние Эль-Ниньо значительно слабее, а для Украины — ещё менее ощутимо. Поэтому ожидать существенных изменений погоды или ранней жары исключительно из-за этого климатического феномена не стоит.

По прогнозу «Укргидрометцентра», средняя температура воздуха в Украине в июне 2026 года будет превышать многолетнюю климатическую норму как минимум на 1,5 градуса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина прогноз погоды погода

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Исполнителям запретили стягивать единственное жилье военных, но без распространения лиц в СЗЧ

Изменения в законодательство обязывают нотариусов, банки и органы МВД проверять статус лица в Реестре должников перед любым важным действием.

Верховный Суд объяснил, почему должники не могут снять старые аресты через обычный иск

Что делать должнику, который оплатил долг десятилетней давности, но имущество до сих пор под арестом, а материалы исполнительного производства давно уничтожены.

ЕСПЧ не усмотрел дискриминации в разных правилах выплаты больничных для самозанятых и наемных работников

ЕСПЧ признал допустимыми разные подходы к соцстрахованию самозанятых и работников в деле о компенсации нетрудоспособности.

Миллиардные иски в пользу государства под угрозой: участие прокуроров в суде должны ограничить с 2027 года

Прокуратура в Украине может получить новую модель работы с интересами государства — от жесткого ограничения до детально прописанных 9 оснований для обращения в суд.

Верховный Суд определил, как покупателю квартиры защитить права, если застройщик поднял цену после оплаты из-за «роста цен»

Полтавский застройщик требовал от покупателя еще сотни тысяч гривен после полной оплаты квартиры: что решил Верховный Суд.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]