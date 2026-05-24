В Киеве из-за атаки РФ повреждено здание налоговой службы, фото

В результате вражеской атаки пострадало здание Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве. Об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

По ее словам, поврежден фасад, в значительной части помещения нет окон.

«Однако самое главное — жизнь людей. К счастью, никто из наших сотрудников не пострадал.

Сейчас уже ликвидируем последствия. Убираем поврежденные помещения и делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить работу и предоставлять услуги налогоплательщикам.

Благодарна нашим столичным налоговикам за сплоченность. Как и всем другим работникам ГНС, которые несмотря на все вызовы продолжают работать», — добавила она.

Фото: kyiv.tax.gov.ua

Напомним, в результате атаки РФ было повреждено здание МИД Украины.

