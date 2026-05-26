В Украине могут появиться специальные центры для обучения подростков езде на электросамокатах

В Украине призывают создать государственную программу и сеть учебно-тренировочных центров для безопасного управления двухколесным транспортом и электросамокатами среди подростков и молодежи. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Кабинета Министров.

Инициаторы обращения подчеркивают, что сегодня многие подростки получают доступ к мотоциклам, скутерам, питбайкам и электросамокатам без достаточной практической подготовки и понимания дорожных рисков. По их мнению, это повышает опасность на дорогах и увеличивает количество ДТП с участием молодых водителей.

Авторы петиции отмечают, что в Украине уже можно получить водительское удостоверение категории А1 с 16 лет, а также работают автошколы и профессиональные инструкторы. Однако нынешняя система обучения в основном ориентирована на подготовку водителей автомобилей, тогда как для пользователей двухколесного транспорта и электросамокатов практических курсов часто недостаточно, особенно в небольших громадах и сельской местности.

В петиции №41/009981-26еп предлагают:

создать государственную программу практического обучения безопасному управлению двухколесным транспортом и электросамокатами;

открыть и финансировать учебно-тренировочные центры в регионах Украины;

внедрить практические курсы под руководством опытных инструкторов;

обучать базовым навыкам безопасного управления, экстренного торможения и маневрирования;

сделать обязательным использование защитного снаряжения во время занятий;

проводить информационные кампании по безопасности дорожного движения.

Отдельно авторы обращают внимание на влияние социальных сетей — TikTok, Reels и YouTube Shorts — где молодежь часто видит зрелищные видео с экстремальной ездой. По мнению инициаторов, такой контент может формировать ложное представление о безопасном управлении транспортом в реальных дорожных условиях.

Инициаторы петиции убеждены, что внедрение системной государственной программы поможет снизить количество ДТП с участием детей и молодежи, повысить уровень практической подготовки и сформировать ответственную культуру поведения на дорогах.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что говорят суды о штрафах за езду на электросамокате без шлема.

Также мы обращали внимание, что, несмотря на привлечение водителей электросамокатов к ответственности за нарушение правил дорожного движения, сервисы проката фактически продолжают получать прибыль без должного уровня ответственности за возможные риски.

