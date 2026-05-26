ВСП согласовал назначение четырех судей — в апелляционные и местный суд

Высший совет правосудия запустил новые назначения судей в апелляционные и местные суды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 26 мая принял решение о внесении представлений Президенту Украины относительно назначения четырех судей в апелляционные и местные суды.

ВСП решил внести представления о назначении:

Котляра Антона Николаевича – на должность судьи Житомирского апелляционного суда;

Пономаревой Анны Павловны – на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

Совы Виктории Валерьевны – на должность судьи Закарпатского апелляционного суда;

Ровинского Александра Юрьевича – на должность судьи Хозяйственного суда Одесской области.

Также Высший совет правосудия 26 мая рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим основаниям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.