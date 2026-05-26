ВСП согласовал назначение четырех судей — в апелляционные и местный суд
Высший совет правосудия 26 мая принял решение о внесении представлений Президенту Украины относительно назначения четырех судей в апелляционные и местные суды.
ВСП решил внести представления о назначении:
Котляра Антона Николаевича – на должность судьи Житомирского апелляционного суда;
Пономаревой Анны Павловны – на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;
Совы Виктории Валерьевны – на должность судьи Закарпатского апелляционного суда;
Ровинского Александра Юрьевича – на должность судьи Хозяйственного суда Одесской области.
Также Высший совет правосудия 26 мая рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим основаниям.
