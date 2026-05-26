В ТЦК разоблачили «бумажную мобилизацию»: на службу «призвали» 276 несуществующих людей

Должностные лица ТЦК делали статистику на умерших и заключенных.

В Украине разоблачили трех должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые, по данным следствия, занимались «бумажной мобилизацией». Чтобы отчитаться об «успешном» выполнении плана они придумывали мобилизованных, которых на самом деле не существовало.

Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Имея законный доступ к государственному реестру «Оберіг», они заходили в систему с помощью личных электронных ключей и вносили в карточки военнообязанных недостоверные данные.

Для улучшения статистики в перечень «мобилизованных» вносили умерших и осужденных, лиц с правом на отсрочку или специальным учетом, граждан, которые уже проходят службу или учатся в военных вузах, а также тех, кто по возрасту уже не подлежит мобилизации.

Кроме этого, должностные лица также оформляли фиктивные поименные списки якобы призванных и направленных в воинские части лиц. На самом деле эти люди к службе не привлекались, а документы передавались в вышестоящие инстанции для улучшения статистики.

В частности, на Закарпатье, в Мукачевском РТЦК, 49-летний полковник, начальник военкомата, за январь–март 2026 года фиктивно мобилизовал 162 человека. Его 37-летний заместитель в звании майора за тот же период пополнил «статистику» еще на 108 человек.

Отдельный эпизод зафиксировали в Золочевском РТЦК во Львовской области. 41-летний подполковник, временный руководитель ведомства, за ноябрь–декабрь 2025 года «призвал» 6 человек, которые на самом деле уже служили по контракту в Военном госпитале Национальной гвардии Украины и других воинских частях.

В настоящее время всем троим объявлено о подозрении. Закарпатского полковника и его заместителя-майора суд отправил под стражу с альтернативой залога в 3,9 млн грн и 3,3 млн грн соответственно. Подполковнику из Львовской области также избрана мера пресечения – залог в размере 121,1 тыс. грн.

