В Пятом апелляционном административном суде ведут поиски взрывчатки — поступило сообщение о заминировании
11:56, 26 мая 2026
После анонимного сообщения о взрывчатке работа суда временно приостановлена.
В Пятом апелляционном административном суде поступило анонимное сообщение о заминировании.
В целях обеспечения безопасности сотрудников и посетителей работа суда временно приостановлена.
На месте происшествия работают правоохранительные органы и специализированные службы, которые проводят проверку помещений суда и прилегающей территории.
