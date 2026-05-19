НАБУ и САП проводят обыски в Верховном Суде, фото

11:17, 19 мая 2026
НАБУ и САП проводят следственные действия в рамках дела о коррупции в Верховном Суде.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят следственные действия в Верховном Суде в рамках дела о коррупции.

Как сообщили правоохранители, следственные действия проходят по месту работы, проживания и в транспортных средствах ряда действующих и бывших судей Верховного Суда.

В частности, обыски проводятся и у бывшего главы ВС, дело в отношении которого сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

