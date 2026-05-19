НАБУ и САП проводят обыски в Верховном Суде, фото

НАБУ и САП проводят следственные действия в рамках дела о коррупции в Верховном Суде.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят следственные действия в Верховном Суде в рамках дела о коррупции.

Как сообщили правоохранители, следственные действия проходят по месту работы, проживания и в транспортных средствах ряда действующих и бывших судей Верховного Суда.

В частности, обыски проводятся и у бывшего главы ВС, дело в отношении которого сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.