Сенат США впервые поддержал ограничение военных полномочий Дональда Трампа в отношении Ирана

Сенат США продвигает законопроект, направленный на ограничение полномочий Дональда Трампа в отношении Ирана

Фото: gettyimages

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сенат США 50 голосами поддержал меры, направленные на ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа: чтобы любые военные действия против Ирана требовали одобрения Конгресса, пишет CNN.

Мера продвинулась вперед несмотря на то, что ранее Сенат семь раз отклонял аналогичные инициативы. «За» проголосовали республиканцы Рэнд Пол, Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски и Билл Кэссиди. Демократ Джон Феттерман, напротив, присоединился к республиканцам и проголосовал «против».

Окончательное принятие меры маловероятно — во время голосования несколько республиканских сенаторов отсутствовали из-за предвыборных кампаний в своих штатах.

Лидер республиканского большинства Джон Тун отметил, что большинство его членов не настаивают на голосовании по военным полномочиям.

Лидер меньшинства Чак Шумер в апреле объявил, что демократы будут еженедельно выносить на голосование вопрос военных полномочий — до тех пор, пока Сенат заседает.

Сенат — верхняя палата Конгресса США, состоящая из 100 сенаторов — по двое от каждого из 50 штатов. Именно Сенат имеет полномочия одобрять или ограничивать военные действия президента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.