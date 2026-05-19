Если тетя, дядя или племянник проживали с пропавшим без вести, они могут защитить свои права через суд

Непрямым родственникам пропавших без вести часто отказывают в правах — но ситуацию можно изменить через суд.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов объяснил, в каких случаях племянники, тети, дяди и двоюродные родственники людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах, могут защищать свои права через суд.

Закон Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах» прямо определяет круг близких родственников и членов семьи. К нему относятся муж, жена, родители, дети, родные брат и сестра, дед, бабушка, внуки, усыновители, опекуны, а также лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности.

В то же время племянники, тети, дяди, двоюродные братья и сестры прямо в этот перечень не включены. Из-за этого такие родственники могут сталкиваться с трудностями при получении информации о розыске, подаче документов или реализации социальных гарантий.

Во многих случаях решением может быть обращение в суд для установления юридического факта.

Речь, в частности, идет о:

установлении факта родственных отношений;

установлении факта проживания одной семьей;

установлении факта нахождения на иждивении;

установлении других юридических фактов, необходимых для реализации конкретного права.

Такие дела рассматриваются в порядке отдельного производства в соответствии со статьей 293 ГПК Украины. Суд в этом случае не решает спор между сторонами, а подтверждает наличие юридического факта.

Какие факты можно установить через суд

Факт родственных отношений может быть важным, если необходимо подтвердить родство с человеком, который пропал без вести при особых обстоятельствах. Например, когда:

племянник подтверждает связь с дядей;

тетя — с племянником;

двоюродные брат или сестра доказывают родство через общих деда и бабушку;

в документах есть ошибки или часть актовых записей утрачена.

Также суд может установить факт проживания одной семьей, если лица фактически жили вместе, имели общий быт, бюджет и взаимные обязанности.

В качестве примера Добросердов привел дело №694/2318/23, в котором Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций, отказавших дяде пропавшего без вести военнослужащего в установлении факта родственных отношений и проживания одной семьей.

Верховный Суд обратил внимание, что для установления юридического факта значение имеет не только формальное родство, но и реальная семейная связь: совместное проживание, быт и взаимные права и обязанности.

Отдельно Уполномоченный обратил внимание на установление факта нахождения на иждивении. Это может быть необходимо для получения:

пенсии в связи с потерей кормильца;

единовременной денежной помощи;

социальных гарантий;

других имущественных прав.

При этом недостаточно лишь подтвердить факт помощи. Необходимо доказать, что она была постоянной, систематической и составляла основной или один из основных источников существования заявителя.

Артур Добросердов также сослался на позицию Большой Палаты Верховного Суда по делу №308/17634/23, где указано, что дела об установлении факта нахождения на иждивении погибшего военнослужащего для получения единовременной денежной помощи должны рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства, в отдельном производстве.

Какие доказательства могут понадобиться

Для подтверждения родственных отношений могут использоваться:

свидетельства о рождении и браке;

документы об изменении фамилии;

архивные справки;

выписки из ДРАЦС;

документы об общих родственниках.

Для подтверждения проживания одной семьей:

справки о месте проживания;

акты обследования жилищных условий;

квитанции об оплате коммунальных услуг;

совместные договоры;

фото, переписка и показания свидетелей.

Для подтверждения нахождения на иждивении:

банковские переводы;

квитанции об оплате лечения, питания или коммунальных услуг;

справки о доходах;

медицинские документы;

чеки;

переписка и показания свидетелей.

Уполномоченный подчеркнул, что в заявлении в суд необходимо четко объяснить:

какой именно факт нужно установить;

для чего он нужен;

какое право невозможно реализовать без судебного решения;

почему документы невозможно получить другим способом;

какими доказательствами подтверждаются обстоятельства.

В то же время, если между лицами существует спор относительно наследства, выплат или других имущественных прав, дело может не рассматриваться в порядке отдельного производства, поскольку ГПК Украины предусматривает иной порядок разрешения споров о праве.

По словам Добросердова, даже если племянники, тети, дяди или двоюродные родственники не входят в перечень близких родственников в специальном законе, это не означает, что они полностью лишены возможности защитить свои права. Главное — доказать конкретный юридический факт, его значение и цель установления.

