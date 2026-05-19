Охранник одного из университетов Киева наводил ракеты РФ на город — СБУ

Как удалось выяснить спецслужбам, фигуранта завербовали через его сестру, которая проживает в РФ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины сообщила о задержании охранника одного из университетов Киева, который корректировал воздушные удары РФ по столице и Донецкой области.

Как удалось выяснить спецслужбам, фигуранта завербовали через его сестру, которая проживает в РФ.

Родственница мужчины выполняла роль «связной» и через нее он передавал координаты для россиян.

СБУ установила, что в Киеве подозреваемый отслеживал последствия российских атак для корректировки повторных обстрелов города. Среди его приоритетных «целей» было проведение доразведки возле теплоэлектроцентралей и других объектов энергетической инфраструктуры Киева.

В частности, правоохранители задокументировали, как мужчина объезжал город, отслеживал «прилеты», отмечал их геолокацию на Google-карте и фотографировал поврежденные сооружения.

Также было установлено, что мужчина собирал данные о дислокации запасных командных пунктов и боевых позиций Сил обороны в Донецкой области.

По информации правоохранителей, для этого он завуалированно выспрашивал у знакомых информацию об украинских защитниках на разных направлениях восточного фронта.

Сотрудники СБУ задержали мужчину по месту жительства в Киевской области. При обыске у него изъяли смартфон.

Следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.