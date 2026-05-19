  1. В Украине

Охранник одного из университетов Киева наводил ракеты РФ на город — СБУ

22:00, 19 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Как удалось выяснить спецслужбам, фигуранта завербовали через его сестру, которая проживает в РФ.
Охранник одного из университетов Киева наводил ракеты РФ на город — СБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины сообщила о задержании охранника одного из университетов Киева, который корректировал воздушные удары РФ по столице и Донецкой области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как удалось выяснить спецслужбам, фигуранта завербовали через его сестру, которая проживает в РФ.

Родственница мужчины выполняла роль «связной» и через нее он передавал координаты для россиян.

СБУ установила, что в Киеве подозреваемый отслеживал последствия российских атак для корректировки повторных обстрелов города. Среди его приоритетных «целей» было проведение доразведки возле теплоэлектроцентралей и других объектов энергетической инфраструктуры Киева.

В частности, правоохранители задокументировали, как мужчина объезжал город, отслеживал «прилеты», отмечал их геолокацию на Google-карте и фотографировал поврежденные сооружения.

Также было установлено, что мужчина собирал данные о дислокации запасных командных пунктов и боевых позиций Сил обороны в Донецкой области.

По информации правоохранителей, для этого он завуалированно выспрашивал у знакомых информацию об украинских защитниках на разных направлениях восточного фронта.

Сотрудники СБУ задержали мужчину по месту жительства в Киевской области. При обыске у него изъяли смартфон.

Следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ Киев война

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Военнослужащие получили право на командировку в ключевые государственные органы во время военного положения

Владимир Зеленский обновил подход к кадровой политике в государственных органах: военнослужащие получают приоритет в замещении должностей в Офисе Президента, СНБО и региональных администрациях.

Правительство повысило гранты для бизнеса до 2,5 млн гривен и изменило правила их получения

Кабмин принял постановление, которым обновлен механизм государственной грантовой поддержки бизнеса и утвержден новый Порядок предоставления грантов на открытие или масштабирование собственного дела.

Большая Палата ВС решит, можно ли взыскивать миллионные долги за электроэнергию на ВОТ

ВС поставил под сомнение возможность использования данных коммерческого учета, сформированных на ВОТ, для взыскания задолженности за небалансы электроэнергии.

ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание для судьи Людмилы Салтан, которую ВАКС осудил за взятку

ВСП не удовлетворил жалобу судьи, изменив лишь юридическую аргументацию решения.

Верховный Суд объяснил, как рассчитать средний заработок за время задержки расчета при увольнении

Верховный Суд актуализировал формулу расчета компенсаций за несвоевременную индексацию денежного обеспечения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]