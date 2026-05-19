Оклад 23 тысячи гривен: Восьмой ААС сообщил о наличии вакантной должности

Суд ищет секретаря судебного заседания.

Восьмой апелляционный административный суд сообщил о наличии вакантной должности секретаря судебного заседания (без конкурса в период действия военного положения).

«Для занятия вакантной должности секретаря судебного заседания предлагаем лицам, претендующим на эту должность, до 08 июня 2026 года направить на официальный электронный адрес суда [email protected] свое резюме и мотивационное письмо», - заявили в суде.

Там подчеркнули, что указанное резюме может быть подано в произвольной форме либо по форме, определенной приложением 2-1 Порядка проведения конкурса на занятие должностей государственной службы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2016 года № 246.

На период действия военного положения назначение на должности государственной службы в судах происходит с соблюдением положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно функционирования государственной службы и местного самоуправления в период действия военного положения», то есть без конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом.

Среди обязательных требований к кандидату на должность секретаря судебного заседания:

наличие высшего образования степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра;

свободное владение государственным языком (документ о подтверждении уровня владения государственным языком подается в течение 3 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения).

«Направляя нам резюме и мотивационное письмо, Вы в перспективе получите возможность стать частью нашей команды, которая обеспечивает организационное, процессуальное и информационно-техническое обеспечение деятельности судей по рассмотрению административных дел, а также получите пространство для реализации ваших профессиональных компетенций и амбиций в благоприятной рабочей атмосфере», - говорится в заявлении.

Дополнительно суд сообщает об условиях оплаты труда по вакантной должности:

должностной оклад 23 464 грн;

надбавка к должностному окладу за ранг государственного служащего, надбавка за выслугу лет, месячная или квартальная премия в соответствии с Законом Украины «О государственной службе».

