  1. В Украине

Оклад 23 тысячи гривен: Восьмой ААС сообщил о наличии вакантной должности

21:42, 19 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд ищет секретаря судебного заседания.
Оклад 23 тысячи гривен: Восьмой ААС сообщил о наличии вакантной должности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Восьмой апелляционный административный суд сообщил о наличии вакантной должности секретаря судебного заседания (без конкурса в период действия военного положения).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Для занятия вакантной должности секретаря судебного заседания предлагаем лицам, претендующим на эту должность, до 08 июня 2026 года направить на официальный электронный адрес суда [email protected] свое резюме и мотивационное письмо», - заявили в суде.

Там подчеркнули, что указанное резюме может быть подано в произвольной форме либо по форме, определенной приложением 2-1 Порядка проведения конкурса на занятие должностей государственной службы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2016 года № 246.

На период действия военного положения назначение на должности государственной службы в судах происходит с соблюдением положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно функционирования государственной службы и местного самоуправления в период действия военного положения», то есть без конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом.

Среди обязательных требований к кандидату на должность секретаря судебного заседания:

  • наличие высшего образования степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра;
  • свободное владение государственным языком (документ о подтверждении уровня владения государственным языком подается в течение 3 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения).

«Направляя нам резюме и мотивационное письмо, Вы в перспективе получите возможность стать частью нашей команды, которая обеспечивает организационное, процессуальное и информационно-техническое обеспечение деятельности судей по рассмотрению административных дел, а также получите пространство для реализации ваших профессиональных компетенций и амбиций в благоприятной рабочей атмосфере», - говорится в заявлении.

Дополнительно суд сообщает об условиях оплаты труда по вакантной должности:

  • должностной оклад 23 464 грн;
  • надбавка к должностному окладу за ранг государственного служащего, надбавка за выслугу лет, месячная или квартальная премия в соответствии с Законом Украины «О государственной службе».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд 8ААС вакансии

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Военнослужащие получили право на командировку в ключевые государственные органы во время военного положения

Владимир Зеленский обновил подход к кадровой политике в государственных органах: военнослужащие получают приоритет в замещении должностей в Офисе Президента, СНБО и региональных администрациях.

Правительство повысило гранты для бизнеса до 2,5 млн гривен и изменило правила их получения

Кабмин принял постановление, которым обновлен механизм государственной грантовой поддержки бизнеса и утвержден новый Порядок предоставления грантов на открытие или масштабирование собственного дела.

Большая Палата ВС решит, можно ли взыскивать миллионные долги за электроэнергию на ВОТ

ВС поставил под сомнение возможность использования данных коммерческого учета, сформированных на ВОТ, для взыскания задолженности за небалансы электроэнергии.

ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание для судьи Людмилы Салтан, которую ВАКС осудил за взятку

ВСП не удовлетворил жалобу судьи, изменив лишь юридическую аргументацию решения.

Верховный Суд объяснил, как рассчитать средний заработок за время задержки расчета при увольнении

Верховный Суд актуализировал формулу расчета компенсаций за несвоевременную индексацию денежного обеспечения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]