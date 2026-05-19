ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание для судьи Людмилы Салтан, которую ВАКС осудил за взятку

15:57, 19 мая 2026
ВСП не удовлетворил жалобу судьи, изменив лишь юридическую аргументацию решения.
Высший совет правосудия частично отменил решение Второй дисциплинарной палаты ВРП о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Киевского районного суда города Одессы Салтан Людмилы Владимировны и принял новое решение, изложив мотивировочную часть в новой редакции. В остальной части решение дисциплинарной палаты оставлено без изменений.

Решение поддержали 13 членов Совета, против никто не голосовал.

Жалобу на решение дисциплинарной палаты подала сама судья и её представитель. После поступления жалобы дополнительных письменных объяснений от них в ВСП не поступало.

Судья Людмила Салтан была назначена на должность судьи Киевского районного суда Одессы указом Президента в мае 2009 года сроком на пять лет, а в декабре 2017 года назначена на эту должность бессрочно. По месту работы судье дали положительную характеристику: ранее она дисциплинарных нарушений не допускала и к дисциплинарной ответственности не привлекалась.

В ВСП подчеркнули, что дисциплинарная и уголовная ответственность являются разными видами юридической ответственности и могут применяться независимо друг от друга. Принцип презумпции невиновности распространяется на уголовное производство, но не препятствует оценке поведения судьи в рамках дисциплинарного производства.

По выводу дисциплинарной палаты, в действиях судьи были установлены факты внепроцессуального общения с участником дела и получения неправомерной выгоды, что противоречит стандартам судейской этики и подрывает авторитет правосудия.

В частности, свидетель во время допроса подтвердил, что в марте 2023 года судья предложила предоставить ей 4 тысячи долларов США за принятие решения в его пользу по гражданскому делу. По его словам, средства были переданы 29 марта 2023 года.

Эти обстоятельства также исследовались в уголовном производстве. Приговором ВАКС от 6 марта 2026 года судью признано виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года и конфискацией имущества. В то же время на момент рассмотрения жалобы в ВРП этот приговор ещё не вступил в законную силу.

В ВСП отметили, что положительная характеристика судьи и ссылки стороны защиты на прохождение ею службы в ВСУ были учтены, однако не опровергают тяжести дисциплинарного проступка.

В результате Высший совет правосудия решил частично отменить решение дисциплинарной палаты от 26 февраля 2025 года №342/2дп/15/25 и изложить его мотивировочную часть в новой редакции, оставив остальные положения без изменений. С текстом решения сможем ознакомиться, как только оно появится на официальной странице ВСП.

Решение ВСП может быть обжаловано в порядке, предусмотренном статьёй 52 Закона Украины «О Высшем совете правосудия».

Лента новостей

