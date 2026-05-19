ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание для судьи Людмилы Салтан, которую ВАКС осудил за взятку

ВСП не удовлетворил жалобу судьи, изменив лишь юридическую аргументацию решения.

Высший совет правосудия частично отменил решение Второй дисциплинарной палаты ВРП о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Киевского районного суда города Одессы Салтан Людмилы Владимировны и принял новое решение, изложив мотивировочную часть в новой редакции. В остальной части решение дисциплинарной палаты оставлено без изменений.

Решение поддержали 13 членов Совета, против никто не голосовал.

Жалобу на решение дисциплинарной палаты подала сама судья и её представитель. После поступления жалобы дополнительных письменных объяснений от них в ВСП не поступало.

Судья Людмила Салтан была назначена на должность судьи Киевского районного суда Одессы указом Президента в мае 2009 года сроком на пять лет, а в декабре 2017 года назначена на эту должность бессрочно. По месту работы судье дали положительную характеристику: ранее она дисциплинарных нарушений не допускала и к дисциплинарной ответственности не привлекалась.

В ВСП подчеркнули, что дисциплинарная и уголовная ответственность являются разными видами юридической ответственности и могут применяться независимо друг от друга. Принцип презумпции невиновности распространяется на уголовное производство, но не препятствует оценке поведения судьи в рамках дисциплинарного производства.

По выводу дисциплинарной палаты, в действиях судьи были установлены факты внепроцессуального общения с участником дела и получения неправомерной выгоды, что противоречит стандартам судейской этики и подрывает авторитет правосудия.

В частности, свидетель во время допроса подтвердил, что в марте 2023 года судья предложила предоставить ей 4 тысячи долларов США за принятие решения в его пользу по гражданскому делу. По его словам, средства были переданы 29 марта 2023 года.

Эти обстоятельства также исследовались в уголовном производстве. Приговором ВАКС от 6 марта 2026 года судью признано виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года и конфискацией имущества. В то же время на момент рассмотрения жалобы в ВРП этот приговор ещё не вступил в законную силу.

В ВСП отметили, что положительная характеристика судьи и ссылки стороны защиты на прохождение ею службы в ВСУ были учтены, однако не опровергают тяжести дисциплинарного проступка.

В результате Высший совет правосудия решил частично отменить решение дисциплинарной палаты от 26 февраля 2025 года №342/2дп/15/25 и изложить его мотивировочную часть в новой редакции, оставив остальные положения без изменений. С текстом решения сможем ознакомиться, как только оно появится на официальной странице ВСП.

Решение ВСП может быть обжаловано в порядке, предусмотренном статьёй 52 Закона Украины «О Высшем совете правосудия».

