  1. В Украине

Киевляне требуют льготного проезда для ВПЛ, семей военнослужащих, медиков и учителей после объявления о новых тарифах

16:32, 19 мая 2026
Авторы обращения призывают КГГА ввести льготный тариф после объявленного повышения стоимости проезда с 8 до 30 гривен.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве хотят установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. Речь идет о трамваях, троллейбусах, автобусах, метро. Также в столице планируют ввести билет на проезд за 60 грн с пересадками на 90 минут. Таким образом, безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер будет стоить 4 875 грн. Такая стоимость месячного проездного выше, чем, в частности, безлимитного проездного в Германии, который в пересчете стоит около 3235 грн.

В ответ на повышение цен на сайте Киевской городской государственной администрации зарегистрировали петицию №14229 с призывом ввести социальные тарифы на общественный транспорт для внутренне перемещенных лиц, семей военных, медиков, учителей, социальных работников и волонтеров.

Авторы петиции заявляют, что КГГА планирует с 15 июля 2026 года повысить стоимость разового проезда в общественном транспорте с 8 до 30 грн. В тексте петиции отмечается, что в проекте распоряжения не предусмотрены отдельные льготы для внутренне перемещенных лиц, семей мобилизованных и погибших военнослужащих, работников коммунальных, медицинских и образовательных учреждений, социальных работников и волонтеров.

Авторы обращения приводят данные, согласно которым в Киеве официально зарегистрировано 402 635 ВПЛ. Также отмечается, что в Украине насчитывается 1,5 миллиона ветеранов, значительная часть которых проживает в столице, а также тысячи семей мобилизованных и погибших защитников.

В петиции указывается, что после повышения тарифов расходы на транспорт для отдельных категорий населения могут существенно возрасти. В частности, для ВПЛ без пересадок 40 поездок в месяц будут стоить 1200 грн вместо 320 грн, а с пересадками — 2400 грн. Для медиков и учителей пакет из 50 поездок обойдется в 1322 грн.

Авторы предлагают ввести модель «Киевский социальный билет». Среди инициатив — бесплатный проезд для ВПЛ, зарегистрированных в Киеве, семей мобилизованных военнослужащих и семей погибших защитников, а также 50% скидки для медиков, педагогов, работников социальных служб и волонтеров.

Кроме того, в петиции предлагается ввести социальный месячный абонемент стоимостью 30% от минимальной заработной платы для малообеспеченных семей, получателей субсидий и социальной помощи, а также обеспечить круглогодичный бесплатный проезд для учащихся киевских школ.

Авторы обращения отмечают, что бюджет Киева на 2026 год составляет 113,2 млрд грн, а реализация полного пакета социальных льгот, по их оценкам, будет стоить от 0,8 до 1,2 млрд грн в год.

