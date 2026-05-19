Украине создали первый датасет для распознавания рукописи

RUKOPYS способен эффективно распознавать рукописные документы на украинском языке.

В Украине запустили инициативу, направленную на преодоление одного из ключевых барьеров цифровизации – работы с рукописными данными. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

RUKOPYS — это первый в Украине масштабный открытый размеченный датасет украинского рукописного текста. Он создан в сотрудничестве государственных институтов, университетов и AI-сообщества как базовая инфраструктура для разработки моделей, способных эффективно распознавать рукописные документы на украинском языке.

Разработка практических решений на основе RUKOPYS будет происходить в рамках хакатона «Handwritten to Data». Участники будут работать над созданием инструментов для автоматического распознавания и обработки рукописных заявлений, журналов, справок и других документов, которые до сих пор широко используются в государственном секторе.

«В отличие от классических хакатонов, инициатива ориентирована не на экспериментальные прототипы, а на создание решений, готовых к использованию на уровне production. Участники получат доступ к реальным данным и будут работать над задачами, имеющими непосредственное прикладное значение для государства.

Реализация инициативы позволит существенно ускорить обработку документов, уменьшить количество ручных операций и повысить эффективность работы государственных органов», - добавили в Минэкономики.

Ожидается, что RUKOPYS в сочетании с прикладными AI-решениями станет основой для устранения «слепой зоны» цифровизации и перехода к полноценной работе с данными в государственном секторе.

